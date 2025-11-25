Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas Domínguez destaca que el ya exdirector genera cuenta con «el perfil adecuado» para seguir adelante con la ampliación del Ecoparque o el sistema de abastecimiento supramunicipal Cidacos

Víctor Soto Logroño Martes, 25 de noviembre 2025, 12:55 | Actualizado 13:46h.

José María Infante ha dejado de ser director general de Calidad Ambiental para incorporarse próximamente a la gerencia del Consorcio de Aguas y Residuos. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, ha hecho pública la decisión de esta renuncia que deja un alto cargo del Gobierno sin cubrir.

Tras cierta polémica por su designación tras un concurso público, que el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, defendió públicamente, Domínguez ha valorado la experiencia y el saber de Infante. «Es el perfil adecuado para proyectos tan importantes como la ampliación del Ecoparque o el sistema de abastecimiento supramunicipal Cidacos».

En el currículo de José María Infante Olarte, ingeniero industrial, destacan designaciones como la jefatura de servicio de Cambio Climático entre 2008 y 2009; la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua entre 2009 y 2019; técnico superior de Calidad Ambiental desde 2019 a 2023; y director general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua desde 2023 a 2025.

El Gobierno ha recordado que el Consorcio es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia constituida por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y las Entidades Locales que voluntariamente se sumaron y corresponde a su Junta de Gobierno la designación de su gerente. Se da la circunstancia de que se trata de la primera ocasión, desde 1998 año en la que se constituyó el CARE, en la que el cargo de gerente se designa con unas bases públicas (BOR) y un proceso selectivo abierto y transparente.