José María Infante, director general de Calidad Ambiental y nuevo gerente del Consorcio de Aguas M. Herreros

Capellán defiende el derecho de Infante a optar a la gerencia del Consorcio de Aguas

El PSOE pide la comparecencia de la consejera Manzanos y la dimisión del alto cargo tanto de su dirección general como de la entidad pública

Alberto Gil

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:59

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha defendido esta mañana, en una entrevista con TVR, el derecho de José María Infante, director general de Calidad Ambiental, a optar a la gerencia del Consorcio de Aguas, plaza que la he sido adjudicada tras un concurso de promoción interna para funcionarios: «Hay un Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y son los funcionarios los que estipulan las condiciones», sostiene el presidente riojano. «Un funcionario puede concursar a la plaza convocada y a mí me parece bien que se pidan explicaciones y, por supuesto también, que se den las que sean oportunas».

José María Infante será el nuevo gerente del Consorcio de Aguas y Residuos -del que como director general es también presidente- en un proceso que el PSOE considera un «traje a medida». En este sentido, el diputado Jesús Manuel García ha denunciado esta mañana que «la comisión que se ha encargado de elegir al nuevo gerente estaba formada por otro alto cargo de la Consejería de Agricultura -compañero de Infante, por tanto-, que dirige Noemía Manzanos». «Estamos ante un asunto grave, en el que el propio Infante ha sido juez y parte, por lo que consideramos necesaria su inmediata dimisión como director general y presidente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja».

El PSOE ha avanzado que pedirá «la comparecencia de la consejera de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural, Noemí Manzanos, para que explique el proceso de acceso de José María Infante a la gerencia del Consorcio» y ha reclamado también explicaciones a Capellán.

Respuesta del PP

Por su parte, del PP, en una nota de prensa, asegura que ha sido la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, formada por representantes de cuatro entidades locales (Cuzcurrita de Río Tirón, Logroño, Alfaro y Ventosa), del Gobierno de La Rioja, además de la Secretaria Interventora del Consorcio y el anterior gerente, quienes «han elegido de forma abierta y transparente al profesional más cualificado y mejor preparado para darle la posibilidad de asumir, si así lo decide dentro del plazo establecido, su gerencia en base a su capacidad, méritos y profesionalidad, así como para afrontar grandes retos de futuro, como son la ampliación del Ecoparque o las obras del abastecimiento supramunicipal del Cidacos».

Por primera vez, asegura el PP, «ha habido unas bases públicas y un proceso selectivo abierto y transparente, puesto que en el concurso podía participar cualquier funcionario de carrera del grupo A1 de las entidades adscritas, tanto de la propia comunidad autónoma como de cualquier ayuntamiento de La Rioja. Algo que no había sucedido hasta la fecha ya que, en las anteriores ocasiones, la gerencia era propuesta directamente por la presidencia a la Junta de Gobierno».

El concurso fue convocado tras la renuncia del anterior titular del puesto, Juan José Gil Barco, que asumirá la dirección de la sociedad estatal Acuaes después de 27 años al frente de la gerencia del Consorcio riojano.

