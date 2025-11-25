La Rioja alza la voz contra la violencia machista y reclama «tolerancia cero»

Mismo propósito; dos citas diferentes. Ambas fijadas a la misma hora y desarrolladas a apenas unos metros la una de la otra. La celebración ... del 25N en La Rioja estuvo (una vez más) marcada por una reivindicación prácticamente unívoca pero con división entre los agentes convocantes. A las 19.00 horas y con El Espolón de Logroño como escenario de reunión, la plataforma 8M que congrega a CC OO, UGT, USO, IU, PSOE y Mujeres Progresistas leyó el manifiesto que este año llevó como lema 'Rompe tu silencio y alzamos la voz' después de recordar los nombres y edades de las 38 mujeres asesinadas en España en lo que va de año con la colocación de una vela por cada víctima.

Marian Alcalde fue la encargada de ejercer como portavoz de la Plataforma 8M y arrancar la lectura de un documento que subrayó la innegociable necesidad de que impere la «tolerancia cero» ante todas las manifestaciones de la violencia de género. Agresiones que tienen un carácter global y que, como recordó, adquieren diferentes formas y carecen de fronteras. «Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, una familia rota», se recalcó ante las cerca de 300 personas llegadas hasta el centro de la capital pese a la lluvia. «Es necesario seguir invirtiendo en prevención, educación, formación, atención especializada, protección institucional y justicia con perspectiva de género», abundaron las organizaciones convocantes para apuntar otra necesidad: la implicación de todos los entornos institucionales, empresariales y sociales para establecer los recursos públicos y privados necesarios para detectar y actuar ante cualquier situación de violencia, acompañar a las víctimas y erradicarla. «Es preciso sensibilizar, solidarizarse y empatizar con las víctimas, pero también para exigir, como sociedad, el fin de la violencia contra las mujeres y que las críticas pongan el foco en los agresores y no en las víctimas».

En este mismo sentido, la plataforma insistió en que educar desde el ejemplo a la infancia y la juventud en el respeto, la igualdad y la libertad constituye una pieza angular para atajar una lacra sobre la que se está trabajando aunque todavía asoman carencias tanto desde el ángulo legal como del institucional y jurídico.

Manifestación feminista

También a las 19.00 horas, una manifestación convocada por Feministas de La Rioja partió en su caso de la plaza del Mercado de Logroño para reclamar el fin de la violencia machista, las agresiones que sufren las mujeres en situación de prostitución y también las mujeres con discapacidad. Encabezada por una pancarta con el lema 'Contra la violencia machista, lucha feminista. Feministas de La Rioja por la abolición', los asistentes corearon a lo largo de la marcha que discurrió por el centro de la capital eslóganes como 'No queremos flores, ni minutos de silencio. Nos queremos vivas', 'No son muertas, son asesinadas', 'Escucha hermana, aquí está tu manada' u 'Only fans, explotación sexual'.