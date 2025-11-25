LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arranque de la manifestación que discurrió por el centro de la capital riojana a pesar de la lluvia.

Arranque de la manifestación que discurrió por el centro de la capital riojana a pesar de la lluvia. JUSTO RODRÍGUEZ

La Rioja alza la voz contra la violencia machista y reclama «tolerancia cero»

Una concentración en El Espolón y una marcha por el centro de Logroño reivindican por separado medidas para atajar la lacra machista

Teri Sáenz

Teri Sáenz

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:32

Mismo propósito; dos citas diferentes. Ambas fijadas a la misma hora y desarrolladas a apenas unos metros la una de la otra. La celebración ... del 25N en La Rioja estuvo (una vez más) marcada por una reivindicación prácticamente unívoca pero con división entre los agentes convocantes. A las 19.00 horas y con El Espolón de Logroño como escenario de reunión, la plataforma 8M que congrega a CC OO, UGT, USO, IU, PSOE y Mujeres Progresistas leyó el manifiesto que este año llevó como lema 'Rompe tu silencio y alzamos la voz' después de recordar los nombres y edades de las 38 mujeres asesinadas en España en lo que va de año con la colocación de una vela por cada víctima.

