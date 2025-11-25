Logroño clama unido contra la violencia machista

Nuria Alonso Logroño Martes, 25 de noviembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Miradas sombrías y rostros muy serios asistían este martes en el Ayuntamiento de Logroño al solemne acto institucional convocado en conmemoración del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ante los semblantes circunspectos de los asistentesconvocados, entre quienes figuraban la Corporación en pleno con el alcalde Escobar al frente; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; o representantes de las autoridades militares y policiales así como de gran número de entidades sociales.

Los ojos de los presentes se oscurecían aún más al escuchar los terribles datos que ofrecía la portavoz municipal, Celia Sanz: 39 mujeres asesinadas en lo que va de año, tres menores también asesinados, otros 17 menores que se han quedado huérfanos...

«Es precisamente de la mano todos y todas juntos y juntas como tenemos que erradicar esa violencia de género», ha recordado Sanz en alusión al lema que ha adoptado el Consistorio al respecto, 'De la mano contra la violencia de género'. La portavoz ha agradecido a la ciudad de Logroño esa renovación del «compromiso» para erradicar dicha situación y ha felicitado concretamente el trabajo que ha llevado a cabo 'Logroño con la igualdad', un grupo creado desde la Concejalía de Igualdad que cuenta con multitud de entidades adheridas procedentes de los servicios sociales, sindicatos, del deporte, del mundo de la discapacidad... «Lo más importante es ayudar a esas mujeres a salir de esa situación, a que sean capaces de reconocer que son víctimas de violencia, a dar un paso adelante para poder salir de ahí», ha subrayado Sanz.

A continuación, la cantautora María Rodríguez ha interpretado uno de sus temas compuestos, 'Aprendiste a quererte', que narra la vivencia de una mujer víctima de la violencia de género como un «pequeño grano de arena de muchísimo cariño para todas las mujeres que han sido maltratadas».

Seguidamente, Vanesa García, en representación del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, ha dado lectura al manifiesto oficial, en el que ha incidido en la necesidad de luchar contra la violencia simbólica, esos gestos escondidos que tapan una violencia soterrada a la que estamos más que habituados.

Como broche al acto, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha intervenido para reflexionar sobre la relevancia de hacer entender a las víctimas que «no están solas» ante la violencia machista, que «hay muchas personas dispuestas a ayudarles». Escobar también ha recordado la importancia de escuchar y la labor que lleva a cabo la Red Vecinal para alertar sobre los primeros indicios de los malos tratos a las mujeres y como referente en el acompañamiento a las víctimas.