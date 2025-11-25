La Rioja Martes, 25 de noviembre 2025, 19:25 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

«Estoy encantada de estar aquí», manifestó Rocío Mora, directora de Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), para empezar su discurso en el acto institucional del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Después del durísimo testimonio de Paula (nombre ficticio), víctima de exclavitud sexual, Mora aplaudió el gesto del hemiciclo al levantarse y mostrar su apoyo a esta valiente mujer, víctima de «una de las realidades más duras, más persistentes de nuestra sociedad».

Lo sufrido por Paula «se llama trata de seres humanos y tiene rostro de mujer», continuó. «Yo tendría que hablar no solo de explotación sexual, en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales, en pisos particulares -que es donde accedemos- estamos siempre frente a una violencia extrema y organizada que destruye identidades, destruye vidas y destruye sueños», recalcó. Tras lo narrado por Paula, que estuvo a su lado mientras hablaba de esta terrible realidad, pasó a destacar la actuación de APRAMP en la sociedad y en su lucha por ayudar a quienes viven presas en esta situación.

«Llevamos más de tres décadas trabajando para centrar todas nuestras actividades en la protección de los derechos de estas víctimas de explotación sexual y de otras formas de explotación, ofreciéndoles un apoyo y una asistencia integral a través de varios programas específicos y adaptados a sus necesidades», detalló. «Si hubiéramos plasmado este proyecto solo en papel no hubiésemos sido tan efectivas. Si lo hemos sido es porque estamos trabajando con supervivientes», apuntó y aseguró que ellas, cada día piden, «alternativas».