«Llegas a sentir que un pedazo de mierda a tu lado vale más que tú»

El Parlamento de La Rioja ha sido este martes una tribuna para denunciar, en el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ... de la esclavitud sexual.

Una valiente Paula, aunque no es su nombre real, subió al atril del hemiciclo para contar cómo su sueño de una vida mejor en España se convirtió en una pesadilla que le arrebató su libertad, su salud, su confianza, su vida.

«Estoy nerviosa pero contenta de estar aquí». Esta pequeña confesión fue la introducción para explicar que estaba en la cámara como superviviente de explotación sexual pero quiso destacar que se presentaba como «una mujer que ha logrado reconstruirse, gracias al acompañamiento de APRAM». Lo que comenzó a narrar sonó conocido: «Llegué a este país buscando una oportunidad, una vida mejor, un futuro distinto para mí y para mi familia...». El sueño pronto se truncó. «Caí en las redes de explotación sexual. Me arrebató todo: mi libertad, mi salud, mi vida... todo», enumeró Paula.

«Fui maltratada, física y psicológicamente, me hicieron dependiente de la droga para tenerme a su voluntad, para hacer con mi cuerpo lo que les diera la gana», declaró con valentía. «Para que lo entiendan más claro que el agua, lo que podías escuchar de fondo en un día era humillación, maltrato... frases como 'quiero a la negra que en ella la rayas de coca se ven mejor'». «Un día en el que te hacen sentir que un pedazo de mierda a tu lado vale más que tú», resumió.

Ahora sabe que «lo hiceron para que no pudiera escapar», pero hoy su realidad es otra, y con fortaleza ha querido mostrarla para dar esperanza en esta lucha que es de todos como sociedad.