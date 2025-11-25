La Rioja une voluntades y recursos para ofrecer un «compromiso real» a las víctimas de violencia machista

Las principales instituciones de La Rioja han coincidido este martes en el Parlamento de La Rioja para sellar una voluntad común: erradicar la lacra que ... constituye la violencia machista en todas sus versiones, especialmente la trata de mujeres.

En presencia de representantes de las asociaciones y entidades que trabajan a pie de campo, la presidenta de la Cámara, Marta Fernández, y el jefe del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, coincidieron en la necesidad de un «compromiso real» más allá de los discursos, palabras y gestos. Y todo ello, con el fin de dotar de «eficacia» a cuantos protocolos y medidas se implementan en esta dirección, pero sobre todo insuflar esperanza a las niñas y mujeres que se encuentran inmersas en un entorno deshumanizador y cruel.

De todas las intervenciones que se han escuchado en el hemiciclo, la más relevadora e impactante ha sido la de Paula (nombre ficticio), que ha narrado en primera persona el tránsito desde la esclavitud sexual a la vida plena gracias a la intervención de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

«Llegas a sentir que un pedazo de mierda a tu lado vale más que tú», confesó ante una audiencia sobrecogida que aplaudió la valentía, el arrojo y la voluntad de salir adelante y servir de ejemplo para otras mujeres en una situación similar que reclaman la voz que se les es negada.