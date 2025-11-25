LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Acto en el Parlamento el 25N.

Acto en el Parlamento el 25N. Justo Rodríguez

La Rioja une voluntades y recursos para ofrecer un «compromiso real» a las víctimas de violencia machista

El Parlamento de La Rioja ha acogido el acto central de reconocimiento de las mujeres objeto de maltrato con la voluntad de dotar de «eficacia y esperanza» a todas las medidas

Teri Sáenz

Teri Sáenz

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:35

Las principales instituciones de La Rioja han coincidido este martes en el Parlamento de La Rioja para sellar una voluntad común: erradicar la lacra que ... constituye la violencia machista en todas sus versiones, especialmente la trata de mujeres.

