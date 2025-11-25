LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Reciente visita de Capellán y Arceiz al espacio que actualmente ocupa el Centro del Envase. Sanda Sainz

Licitado el Centro del Envase de Calahorra por 10,9 millones de euros

Domínguez justifica la reducción del proyecto gestado por el Gobierno de Andreu: «Estaba sobredimensionado»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:38

El Consejo de Gobierno ha anunciado dentro de sus «compromisos estratégicos» la licitación por 10,9 millones de euros del Centro Nacional de la Tecnología del Envase en el polígono El Recuenco de Calahorra. El proyecto, calificado como uno de los ejes tractor de la economía regional durante la pasada legislatura, ocupará un espacio de 6.131 metros cuadrados y contará con dos laboratorios, una sala de cromatografía, un planta de industrialización...

En principio, el proyecto del Ejecutivo de Andreu era de 9.000 metros cuadrados. «Al inicio de la legislatura detectamos que el proyecto se había diseñado con conexión con el tejido empresaria y estaba sobredimensionado», ha indicado Domínguez, que ha apelado a «un uso racional del dinero de los riojanos, de los españoles y de los europeos, porque es un proyecto con financiación europea» y recalcado que el espacio es «más que suficiente para las necesidades de las empresas». También ha cambiado ligeramente la ubicación. Al principio, el Centro iba a ir en unas parcelas del Recuenco, pero el Ejecutivo de Capellán desistió y adquirió tres solares (12.000 metros cuadrados) que albergará las instalaciones, zonas de aparcamiento y zonas verdes y de servicios. Lo que sí se mantendrá es el diseño modular ampliable del proyecto.

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno ha desgranado los grandes datos del sector, que «supera las 90 empresas, los 900 millones de facturación y cuenta con más de 3.300 personas empleadas».

Actualmente, en las instalaciones alquiladas en el polígono de Tejerías norte, germen del proyecto, trabajan nueve profesionales, pero el Centro Nacional continuará creciendo en los próximos tiempos.

Madres jóvenes y Alesanco

Domínguez también ha comunicado la inversión de 1,7 millones de euros para «reforzar el servicio de intervención integral dirigido a madres jóvenes en riesgo social y mujeres gestantes». El objetivo principal del servicio, gestionado por la Asociación Pro-Infancia Riojana

(APIR) en la residencia infantil 'La Cometa', es como ha explicado el Ejecutivo, contribuir, mediante información, apoyo y acompañamiento, a transformar y reconstruir la situación social de mujeres embarazadas y madres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que afrontan la maternidad a edades tempranas. Solo durante este año, los recursos del programa han realizado 35 intervenciones, han atendido a 21 madres jóvenes y a 50 niños y niñas, entre otros datos.

Por otra parte, el Gobierno regional también ha anunciado la inversión de 1,6 millones para mejorar la seguridad vial y peatonal en la LR-206 a su paso por Alesanco. Domínguez ha destacado que esta intervención es necesaria en una zona, ubicada en el centro del término municipal, donde confluyen la LR-206 y la LR-207, lugar de paso obligado para muchos vecinos de distintos municipios o para turistas que acuden a Cañas o San Millán.

También ha recordado que localidades como Ochánduri, Villar de Torre o Murillo ya han visto actuaciones similares durante esta legislatura y que ya están en proyecto otras en Cihuri o Anguciana.

