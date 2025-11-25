LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio de los juzgados de Logroño.

Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad

El juzgado determinó que había actuado de buena fe, cumpliendo los requisitos legales y le concedió la exoneración total del pasivo

La Rioja

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha logrado una sentencia a favor de un autónomo logroñés de 47 años que arrastraba una deuda de 84.382 euros con bancos, Seguridad Social y proveedores. Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño le ha concedido la exoneración total de su pasivo.

Explica la asociación que el afectado «vivía con ansiedad y miedo tras años trabajando sin descanso». «Nunca dejé de trabajar, jamás. Pero cada euro que entraba parecía diluirse antes de llegar a mis manos», recuerda esta persona que tenía entre sus acreedores al Banco Santander, la Seguridad Social, Iberdrola, el Ayuntamiento de Briones y varios privados. «La suma de facturas atrasadas, cuotas impagadas y pequeños créditos fue creciendo sin piedad», desvela la asociación. «Pedía un préstamo para pagar otro. Era como intentar vaciar un barco con un colador», confiesa el afectado.

Además, su vida familiar también se resintió, ya que su esposa regresó a Bolivia hace cinco años, dejándolo solo con toda la carga económica. A partir de aquel momento todo empeoró para él, ya que empezó a dejar llamadas sin responder, acumular cartas sin abrir y evitar conversar con los vecinos por miedo a las notificaciones.

Tras acudir a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, especializada en acompañar a personas insolventes, se solicitó la exoneración al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad. El 22 de octubre de 2025 llegó la sentencia: el juzgado determinó que había actuado de buena fe, cumpliendo los requisitos legales y le concedió la exoneración total del pasivo.

Ahora tiene un empleo estable, vive en una casa más modesta y paga sus facturas. «Vivir con deuda es vivir sin aire. Te roba el sueño, pero también la dignidad», subraya.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  5. 5 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  6. 6 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  7. 7 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  8. 8 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Jordi González anuncia que se retira de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad

Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad