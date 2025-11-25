Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad El juzgado determinó que había actuado de buena fe, cumpliendo los requisitos legales y le concedió la exoneración total del pasivo

La Rioja Martes, 25 de noviembre 2025, 18:08 | Actualizado 18:13h. Comenta Compartir

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha logrado una sentencia a favor de un autónomo logroñés de 47 años que arrastraba una deuda de 84.382 euros con bancos, Seguridad Social y proveedores. Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño le ha concedido la exoneración total de su pasivo.

Explica la asociación que el afectado «vivía con ansiedad y miedo tras años trabajando sin descanso». «Nunca dejé de trabajar, jamás. Pero cada euro que entraba parecía diluirse antes de llegar a mis manos», recuerda esta persona que tenía entre sus acreedores al Banco Santander, la Seguridad Social, Iberdrola, el Ayuntamiento de Briones y varios privados. «La suma de facturas atrasadas, cuotas impagadas y pequeños créditos fue creciendo sin piedad», desvela la asociación. «Pedía un préstamo para pagar otro. Era como intentar vaciar un barco con un colador», confiesa el afectado.

Además, su vida familiar también se resintió, ya que su esposa regresó a Bolivia hace cinco años, dejándolo solo con toda la carga económica. A partir de aquel momento todo empeoró para él, ya que empezó a dejar llamadas sin responder, acumular cartas sin abrir y evitar conversar con los vecinos por miedo a las notificaciones.

Tras acudir a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, especializada en acompañar a personas insolventes, se solicitó la exoneración al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad. El 22 de octubre de 2025 llegó la sentencia: el juzgado determinó que había actuado de buena fe, cumpliendo los requisitos legales y le concedió la exoneración total del pasivo.

Ahora tiene un empleo estable, vive en una casa más modesta y paga sus facturas. «Vivir con deuda es vivir sin aire. Te roba el sueño, pero también la dignidad», subraya.

Temas

Logroño