Esperanza, con mayúsculas y sin dudas, frente al cáncer. Profesionales con talento, altamente cualificados y entregados; investigación e infraestructuras; avances tecnológicos en detección, terapias y tratamientos impensables hace dos décadas… y en el centro de todo, el ser humano, los pacientes oncológicos y sus familias. Un sueño compartido por todos que cada vez parece más cercano a lomos de un avance en el que la senda única es ya la del abordaje integral y personalizado. De todo ello se ha hablado en la mañana de este martes en el Cibir durante el Foro de Innovación Oncológica de La Rioja, organizado por Diario LA RIOJA, con el patrocinio de Roche y Guardant y la colaboración del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (Cibir).

Inmunoterapia personalizada, anticuerpos conjugados y biespecíficos, terapias dirigidas, medicamentos nanotecnológicos, diagnósticos con inteligencia artificial (IA) y catálogo de nuevos biomarcadores, individualización de tratamientos, edición genética, terapia celular y vacunas…. Sueños de futuro que ya son presente. Y aunque hay mucho tramo por recorrer, el camino, poco a poco, se allana, según han destacado los especialistas que han intervenido en el encuentro moderado por nuestro compañero en TVR, Carlos Santamaría: Alfonso Martín Carnicero, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital San Pedro; María de Miguel, directora de la Unidad de Ensayos Clínicos Start Rioja Cibir; Mercedes Sáinz, jefa de la Unidad de Mama de La Rioja; Eduardo Mirpuri, responsable de investigación oncológica del Cibir; Marta Urech, oncology medical affairs lead de Roche; y Xema Pérez, director médico para España y Portugal de Guardant.

Y a la esperanza y al trato personalizado, y también humano, se ha referido Teresa Cobo, directora de Diario LA RIOJA, en el arranque de la sesión. «Cada vez que publicamos una información sobre avances en el tratamiento de cáncer, se convierten enseguida en las más leídas, hay avidez entre la población por leer estas noticias, porque la incidencia del cáncer crece y es rara la familia en la que no hay uno o varios casos de esta enfermedad y si no los hay, tarde o temprano los habrá. Por eso generó tanta ilusión la apertura de la Unidad de Ensayos Clínicos, por eso despierta tanto interés cualquier novedad sobre terapias menos tóxicas y más eficaces: cada lector busca en esos artículos que se mencione el suyo, el de sus allegados, porque persiguen la esperanza. El cáncer va de personas», ha destacado, para advertir de que «los avances científicos no lo son tanto, si no van acompañados de la mejora de los protocolos de información, seguimiento, citación y atención al paciente, porque al final lo que dignifica un servicio público es el trato a sus usuarios».

Por su parte, Marta Urech, oncology medical affairs lead de Roche, ha admitido que «jornadas como esta demuestran que la Rioja es una comunidad que apuesta firmemente por la innovación, por la humanización de la sanidad, por la investigación y por el poder transformador que tiene esa colaboración. Un ejemplo de cómo se está construyendo un ecosistema innovador que al final redunda en beneficio del paciente, una visión que compartimos desde Roche, ya que sabemos que la innovación solo tiene sentido cuando se traduce en un impacto en los pacientes y que sabemos que la equidad es un pilar clave y que un paciente, esté donde esté, pueda acceder a lo último en investigación clínica en oncología, ha destacado, para remarcar que la calidad de la investigación clínica que se lleva a cabo en España es motivo de orgullo para todos y la debemos proteger y cuidar».

Para nosotros, para Roche, la oncología sigue siendo el corazón de la compañía, de las más de 70 moléculas que tenemos en desarrollo la mitad son en oncohematología, el año pasado hicimos también 166 ensayos clínicos, ha detallado, para incidir en que «queremos poner a disposición de los oncólogos las nuevas terapias dirigidas o las vacunas de ARN-m como las que estáis haciendo aquí. Todos estamos en esa misión colectiva porque tenemos la suerte de que ya podemos hablar de que hay cánceres que se curan y debemos lograr que cada vez sean más y con el foco en los pacientes».

El siguiente en tomar la palabra ha sido Juan Carlos Oliva, gerente de Fundación Rioja Salud, quien tras recordar la complejidad del abordaje del cáncer, un término que agrupa a casi dos centenares de enfermedades, ha resaltado que «desde el sistema público de salud de la Rioja tenemos que recurrir a una medicina preventiva de la mano de los programas de detección precoz, a una medicina particularizada y personalizada para el diagnóstico y a una medicina de precisión altamente innovadora en un proceso que incluye los cuidados físicos y emocionales. Una labor asistencial soportada por una innovación que debe ser alimentada de forma continua por la ciencia«, ha señalado para destacar que en solo un año la Unidad de Ensayos Clínicos ya es una realidad y fuente de esperanza para pacientes y familiares. Pero nuestra apuesta por la ciencia no acaba ahí, queremos que el Cibir sea un centro de referencia en ciencia en torno al cáncer», ha destacado para avanzar un proyecto futuro para que el centro riojano pueda «abordar investigación preclínica con modelos animales para que la industria farmacéutica os podáis acercar aquí al Cibir a desarrollar nuevos medicamentos, porque es la población, el paciente, el motor que nos mueve a todos».

Tras las bienvenidas, Alfonso Martín Carnicero, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital San Pedro, ha sido el encargado de impartir la ponencia inaugural, durante la que ha señalado que «nuestro objetivo es ofrecer a cada paciente oncológico una atención integral con la mejor estrategia terapéutica posible en cada momento y desde luego poder hacerlo aquí, en La Rioja».

Tras recordar que solo este año se registrarán en la región unos 1.900 nuevos diagnósticos de cáncer, el doctor ha resumido algunas decisiones ya implementadas para mejorar la atención a los usuarios, algunos de los innovadores avances logrados y los retos inmediatos de la comunidad en este ámbito. Entre las primeras ha anunciado que desde el pasado 1 de noviembre el Hospital San Pedro cuenta con un oncólogo de guardia de forma presencial las 24 horas del día y que desde hace un año funcionan los comités moleculares de tumores, con la participación de equipos multidisciplinares que abordan casos complejos para procurar una atención integral al paciente. Entre las innovaciones, el especialista ha hecho hincapié en las vacunas, la inmunoterapia y los anticuerpos conjugados, medicamentos que aúnan anticuerpos con moléculas de quimioterapia que destruyen la célula tumoral. Un desarrollo de nuevos fármacos para el que ha considerado trascendental la puesta en marcha de la Unidad de Ensayos Clínicos de La Rioja, «un lujo», ha advertido como remate al recorrido de todo lo hecho, «con el fin único de beneficiar a nuestros pacientes», antes de abordar la hoja de ruta inmediata, en la que el reto inmediato es «acreditar al Hospital San Pedro como centro de referencia es el proyecto europeo Eunet CCC -Centros Oncológicos Integrales (Comprehensive Cancer Centres)-, que persigue «crear una red de en Europa con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la investigación del cáncer». El complejo riojano acudirá en alianza con el hospital Marqués de Valdecilla de Santander, ha explicado Martín Carnicero quien ha avanzado que «hay que adaptar nuestro hospital a los estándares de calidad muy exigentes que se exigen desde Europa, que son 320. Es un gran reto pero también nos ofrece muchas oportunidades», ha destacado, para citar, entre otras «el acceso a la innovación y a ensayos europeos y la posibilidad de alianzas con centros de referencia».

Oncología implanta la guardia de especialista las 24 horas y los equipos multidisciplinarios para una atención integral

El Hospital San Pedro, junto a Valdecilla, buscarán certificación de la UE como centro oncológico integral

Entre otros retos inmediatos ha citado la atención integral a los largos supervivientes (LS) de cáncer para preservar su calidad de vida en todos los ámbitos, médico, psicológico, social…; consolidar la Unidad de Ensayos Clínicos y ampliarla con el acceso a ensayos en fases más avanzadas; e incluir el ejercicio físico en los pacientes de cáncer en la intervención terapéutica y que sea «una prescripción real y forme parte de un programa integral».

De la clínica al laboratorio, el otro eje clave del complejo, un área a la que se ha referido en la siguiente ponencia Eduardo Mirpuri, responsable de investigación del Cibir, quien ha destacado que desde 2008 se ha logrado pasar de «un modelo meramente asistencial al actual basado en la integración de la investigación en la clínica diaria».Una transformación que hoy permite presumir de varios grupos de investigación oncológica en el centro, con una misión central: «Mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes, de los ciudadanos de la comunidad autónoma a través de la investigación generando nuevas oportunidades terapéuticas», ha concluido Mirpuri.

La última parte del foro se ha dedicado a una mesa debate con los cinco especialistas invitados, con especial protagonismo para la Unidad de Ensayos Clínicos Start Rioja del Cibir, que dirige la doctora María de Miguel, quien no ha dudado en confesar que «lo que se ha hecho aquí ha sido una cosa impresionante, no podríamos tener un escenario en el que las cosas pudieran salir mejor». Con cinco ensayos clínicos activos ya -cervix, endometrio, ovario, mama, próstata y pulmón-, la directora de la unidad ha augurado un futuro inmediato, con tres o cuatro nuevos ensayos en 2026, «excelente». «Vamos a cubrir prácticamente todas las patologías, o prácticamente todas, y también desde el punto de vista de los mecanismos de acción vamos a tener representación de casi todo», también, se ha felicitado. «Ya estamos trabajando en red con el resto de provincias de los alrededores y ya tenemos pacientes de fuera aquí en La Rioja. Al principio, en un primer abordaje llegan con un poco de miedo, no saben qué es un ensayo clínico, temen sentirse cobayas, pero una vez que los recibimos se les explica todo y se les da cariño y al final se sienten muy bien».

Marta Urech, de Roche, tras asegurar que, «en investigación oncológica, queda mucho por hacer, pero hay avances claros gracias a la colaboración de la industria, los centros de referencia y la sanidad pública», ha abogado por «avanzar hacia la equidad, en el acceso a los pacientes, a la innovación, a la investigación, a la medicina más puntera que tenemos en España, y a la medicina personalizada, también en el diagnóstico gracias al catálogo de biomarcadores».

Mientras, Xema Pérez, de Guardant, ha considerado clave «educar a los pacientes, educar a los clínicos, educarnos todos en lo que puede suponer aparte del desarrollo de nuevos fármacos para mejorar la vida de los pacientes, el poner las tecnologías al servicio del diagnóstico temprano y de incorporar todos esos nuevos fármacos mucho antes, tanto en el entorno de investigación como asistencial», ha señalado, para defender las bondades de la Inteligencia Artificial bien usada, al defender que «un radiólogo con inteligencia artificial es un radiólogo con superpoderes, un patólogo con biopsia líquida, con todas estas nuevas terapias y tecnologías de diagnóstico también va a tener superpoderes. Tenemos que incorporar rápido todo esto y reuniones como esta son vitales».

Entre otros avances innovadores no ha olvidado Pérez resaltar una aportación de la empresa a la que representa, Guardant, impulsora de la biopsia líquida, una nueva técnica de diagnóstico no invasivo, que, con una simple muestra de sangre, permite obtener la misma información que con la biopsia convencional minimizando los riesgos y complicaciones para confirmar o descartar la presencia de células tumorales en la sangre y, a la vez, personalizar y adaptar el tratamiento.

Finalmente, Mercedes Sáinz, jefa de la Unidad de Mama, ha destacado que «yo cada vez que le digo a una señora, usted tiene un tumor, y son unas 250 pacientes cada año, lógicamente es un trago, pero lo que le puedo decir también es que tenemos muchos medios para tratarlo, que hay muchas posibilidades de tratamiento. Todo ha cambiado y para bien. Siempre quiero transmitir optimismo, pero es que lo puedo hacer porque los resultados son cada vez mejores y tenemos más fármacos y tratamientos y además cada paciente va a tener el que mejor le vaya», ha concluido para dejar el cierre a Luis Ángel González, gerente del Seris, quien ha alabado «el gran avance que supone la medicina personalizada de precisión en tres ámbitos que forman parte de la estrategia del Servicio Riojano de Salud, como son el preventivo, el terapéutico y el investigador. El verdadero impacto de estas innovaciones se medirá en los pacientes a los que podamos ofrecer tratamientos más efectivos y una mejor calidad de vida».