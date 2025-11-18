Las noticias imprescindibles
Estos son los temas sobre los que ha girado la actualidad este martes
La Rioja
Martes, 18 de noviembre 2025, 21:03
-
Caso Cerdán
Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
La UCO vincula el «interés» del exsecretario de Organización del PSOE por que la UTE a la que prestaba servicios Servinabar ganase la licitación con el pago final de más de dos millones a esta
-
Prevención
Un total de 21 quitanieves y 57 personas garantizarán la vialidad invernal en las carreteras del Estado en La Rioja
El dispositivo especial estará operativo hasta el 15 de abril, aunque, si las condiciones climatológicas adversas se retrasan, los medios continuarán operativos
-
Economía
El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
Para las promociones privadas en los demás municipios, el coste máximo quedará fijado en 1.908 euros, con la intención de «estimular la construcción de vivienda protegida»
-
Logroño
Vitoria afronta más de cuatro meses de corte por una reforma que llegará a la de Lardero en 2026
Las obras en ambas vías han empezado con una primera fase entre Chile y Fundición, a la que seguirán dos más: entre Fundición y Lardero y parte de ésta desde Gran Vía, para culminar hasta Pérez Galdós en 10 meses
-
Logroño
Las obras de la residencia de estudiantes de Juan XXIII concluirán en primavera para abrir en el curso 2026-2027
La construcción, que encara su recta final, contará con 97 habitaciones y 131 plazas y la inversión global prevista asciende a 12 millones de euros
-
Corrupción
La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
Realiza registros tanto en la sede de la institución provincial como en domicilios. Fuentes del Gobierno provincial niegan, de momento, los arrestos
-
Valencia
La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales
La magistrada recuerda en su auto que estaba obligado a decir la verdad y subraya que rechazó tres llamadas de la consellera Pradas
-
Vino
ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa
La asociación bodeguera encarga un estudio a la Universidad de Zaragoza sobre el impacto económico y social de sus empresas
-
Bodegas
Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo
El listado, promovido por la revista Forbes, lo encabeza la chilena Santa Rita, con Gonzalez Byass (Cádiz) en octavo lugar
-
Fallecimiento
Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
Las inseparables hermanas fueron las representantes de Alemania en 1959 en Eurovisión
-
Pelota
Zabala buscará la chapela del Parejas con Martija
El logroñés debuta en la liguilla este mismo viernes en Beasáin ante Elordi y Zabaleta
-
Baloncesto
El Clavijo cesa a Ricardo Úriz
El club no está satisfecho con los resultados obtenidos por el equipo
Más noticias en www.larioja.com