Las noticias imprescindibles

La Rioja

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:03

  1. Caso Cerdán

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación

La UCO vincula el «interés» del exsecretario de Organización del PSOE por que la UTE a la que prestaba servicios Servinabar ganase la licitación con el pago final de más de dos millones a esta

  1. Prevención

    Un total de 21 quitanieves y 57 personas garantizarán la vialidad invernal en las carreteras del Estado en La Rioja

El dispositivo especial estará operativo hasta el 15 de abril, aunque, si las condiciones climatológicas adversas se retrasan, los medios continuarán operativos

  1. Economía

    El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado

Para las promociones privadas en los demás municipios, el coste máximo quedará fijado en 1.908 euros, con la intención de «estimular la construcción de vivienda protegida»

  1. Logroño

    Vitoria afronta más de cuatro meses de corte por una reforma que llegará a la de Lardero en 2026

Las obras en ambas vías han empezado con una primera fase entre Chile y Fundición, a la que seguirán dos más: entre Fundición y Lardero y parte de ésta desde Gran Vía, para culminar hasta Pérez Galdós en 10 meses

  1. Logroño

    Las obras de la residencia de estudiantes de Juan XXIII concluirán en primavera para abrir en el curso 2026-2027

La construcción, que encara su recta final, contará con 97 habitaciones y 131 plazas y la inversión global prevista asciende a 12 millones de euros

  1. Corrupción

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente

Realiza registros tanto en la sede de la institución provincial como en domicilios. Fuentes del Gobierno provincial niegan, de momento, los arrestos

  1. Valencia

    La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

La magistrada recuerda en su auto que estaba obligado a decir la verdad y subraya que rechazó tres llamadas de la consellera Pradas

  1. Vino

    ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa

La asociación bodeguera encarga un estudio a la Universidad de Zaragoza sobre el impacto económico y social de sus empresas

  1. Bodegas

    Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo

El listado, promovido por la revista Forbes, lo encabeza la chilena Santa Rita, con Gonzalez Byass (Cádiz) en octavo lugar

  1. Fallecimiento

    Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido

Las inseparables hermanas fueron las representantes de Alemania en 1959 en Eurovisión

  1. Pelota

    Zabala buscará la chapela del Parejas con Martija

El logroñés debuta en la liguilla este mismo viernes en Beasáin ante Elordi y Zabaleta

  1. Baloncesto

    El Clavijo cesa a Ricardo Úriz

El club no está satisfecho con los resultados obtenidos por el equipo

