Las obras de la residencia de estudiantes de Juan XXIII concluirán en primavera para abrir en el curso 2026-2027 Contará con 97 habitaciones y 131 plazas y la inversión global prevista asciende a 12 millones de euros

Javier Campos Logroño Martes, 18 de noviembre 2025, 13:34

Las obras para construir una nueva residencia de estudiantes en Juan XXIII, en plenas Cien Tiendas junto al colegio Adoratrices, encaran su recta final con el objetivo de que la nueva dotación esté finalizada en la primeravera de 2026 y pueda iniciar su actividad ya el próximo curso.

Así lo han detallado este martes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el responsable del proyecto de Global Gemina (empresa promotora de esta iniciativa), Eric Heyder, durante una visita a la construcción, donde ya puede verse una habitación 'piloto'.

El alcalde Escobar ha precisado que «los trabajos se están desarrollando según lo previsto y van a permitir que nuestra ciudad amplíe su oferta de alojamientos para estudiantes, algo muy demandado y que nos afianza como destino universitario». Además, según ha añadido, «esta nueva residencia va a contribuir a dinamizar y dotar de actividad la zona de las petonales, que es una de las prioridades de este equipo de gobierno».

A este respecto, no se ha olvidado de otros proyectos que se están acometiendo en este entorno, «como las viviendas que se están ejecutando en el antiguo solar de Maristas», o «los proyectos de reurbanización que va a acometer el Ayuntamiento, comenzando por Beti Jai, cuyas obras ya han sido adjudicadas».

La nueva residencia universitaria logroñesa, gestionada por Micampus, contará con 97 habitaciones, 63 individuales y 34 dobles, con un total de 131 plazas (camas). El edificio consta de un sótano en planta -1 (bajo rasante), planta baja y 3 plantas alzadas. La superficie construida total sobre rasante será de 4.084 metros cuadrados y de 927 bajo rasante (sótano -1).

Se trata de unas instalaciones proyectadas para tener una residencia eficiente energéticamente (Clasificación A), que cuenta con paneles fotovoltaicos en cubierta, sistema de climatización y ACS, como así también un sistema de control BMS que permite automatizar el control de las instalaciones de forma remota, apoyando así la sostenibilidad y eficiencia. Toda la iluminación será mediante luces led. También contará con un avanzado sistema de telecomunicaciones que garantizará la conexión permanente en todo el edificio.

Las zonas comunes de la residencia contarán con gimnasio, cine, zona de descanso, sala de estudio, sala de juegos y amplia recepción (lobby), todo a nivel de planta baja. La inversión total prevista en este proyecto asciende a 12 millones de euros.