Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo El listado, promovido por la revista Forbes, lo encabeza la chilena Santa Rita, con Gonzalez Byass (Cádiz) en octavo lugar

La Rioja Martes, 18 de noviembre 2025, 13:19

La revista Forbes, en su edición internacional, ha reconocido a Marqués de Murrieta como la mejor bodega de Europa y la tercera mejor del mundo en su ranking The World's 50 Best Wineries 2025.

Para elaborar esta clasificación, la revista ha tenido en cuenta numerosos parámetros como el prestigio de los vinos, la relevancia histórica de cada bodega y la calidad de su propuesta enoturística.

Entre los aspectos más valorados destacan las puntuaciones obtenidas por las últimas añadas según la crítica internacional y el índice de satisfacción de los visitantes reflejado en plataformas como Tripadvisor o Google. También se ha analizado el compromiso medioambiental y social de cada bodega, incluyendo certificaciones de calidad y las medidas de sostenibilidad implementadas.

«Este extraordinario reconocimiento nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso con la excelencia. Ser considerados una de las mejores bodegas del planeta es un honor que compartimos con todos los que forman parte de nuestra historia. Seguiremos trabajando con responsabilidad y con tesón intentando llevar el nombre de Rioja y de España a lo más alto», destaca Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta.

«Recibimos esta noticia con inmensa alegría y humildad, reafirmando nuestra convicción de que España es el hogar de algunos de los mejores vinos del mundo», ha añadido.

Marqués de Murrieta ha sido la bodega europea mejor valorada en esta clasificación global, ranking que lidera la bodega chilena Santa Rita y la australiana Magill Estate.

Historia de excelencia

El origen de Marqués de Murrieta es también el origen del Rioja. Don Luciano Murrieta, aplicando los conocimientos aprendidos en Burdeos elaboró el primer vino fino de Rioja en 1852, buscando la maìxima calidad con la intención de perdurar en el tiempo. 73 después, en 1925, se crea como tal la DOCa Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España.

Desde el anÞo 1983, la familia Cebriaìn-Sagarriga se encuentra al frente de Marqués de Murrieta. Una familia educada en el buen hacer y en el esfuerzo diario que ha llevado a la histórica bodega a cosechar grandes eìxitos, situándose entre las bodegas del mundo que más veces han obtenido 100 puntos Parker y logrando reconocimientos como el de «Mejor Vino del Mundo» para Castillo Ygay 2010 por Wine Spectator o el de «Mejor Bodega del Mundo» concedido por Great Wine Capitals. Hoy en diìa, Marqués de Murrieta es en un referente internacional de los vinos de calidad y un reconocido embajador de la marca España en el mundo.

Las mejores bodegas

1. Bodega Santa Rita. Valle del Maipo, Chile.

2. Finca Penfolds Magill. Adealaida. Australia.

3. Bodega Marqués de Murrieta. La Rioja, España

4. Bodega Trapiche. Mendoza. Argentina.

5. Bodega Lagarde. Mendoza, Argentina

6. Quinta da Aveleda. Región vinícola de Vinho Verde, Portugal

7. Terrazas de los Andes. Mendoza, Argentina

8. González Byass. Cádiz, España.

9. M. CHAPOUTIER. Valle del Ródano, Francia

10. Luigi Bosca: Mendoza, Argentina