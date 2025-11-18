ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa La asociación bodeguera encarga un estudio a la Universidad de Zaragoza sobre el impacto económico y social de sus empresas

Imagen de una de las bodegas asociadas a ABC, con la Sierra de Cantabria al fondo

La RIoja Martes, 18 de noviembre 2025, 13:21

Un estudio encargado por la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) asegura que sus asociados tienen salarios un 33% superiores a la media de la DOCa Rioja, con ingresos de explotación 2,5 veces superiores, mientras que el resultado medio de ejercicio es un 83% mayor, con una cifra media de activo de balance un 77% superior y una aportación al impuesto de sociedades un 50% superior.

El estudio, encargado a la Universidad de Zaragoza, analiza el impacto económico y social del modelo de gestión de las bodegas asociadas frente al conjunto de las bodegas de la Denominación de Origen Calificada Rioja: «El informe demuestra que las bodegas que apuestan por la excelencia y el valor añadido multiplican por dos su impacto económico y social, generando más riqueza, empleo cualificado y bienestar en el territorio», explica la asociación bodeguera. «Las bodegas de ABC presentan una estrategia orientada a la calidad, la sostenibilidad y la diferenciación, con una trayectoria histórica consolidada, una mayor superficie de viñedo propio y una orientación internacional más profunda que la media de la denominación».

ABC asegura que sus bodegas «pagan salarios más elevados, ofrecen empleo estable y apuestan por la formación continua, las plantillas cuentan con una mayor proporción de profesionales titulados, especialistas en enología y gestión empresarial, así como un mayor dominio de idiomas, reflejo de nuestra proyección internacional».

La Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) está formada por Bodegas Martínez Lacuesta, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Muga, Gómez Cruzado, Castillo de Cuzcurrita, Torre de Oña, Valenciso, Bodegas Valdemar, Bodegas Miguel Merino, Bodegas Macán (Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia) con las recientes incorporaciones de Bodegas Murua de Masaveu Bodegas y Bodegas Aiurri de Alma Carraovejas.