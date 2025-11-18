LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El exministro Ábalos, en una visita a las obras de la Ronda Sur en febrero de 2021. Justo Rodríguez

Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación

La UCO vincula el «interés» del exsecretario de Organización del PSOE por que la UTE a la que prestaba servicios Servinabar ganase la licitación con el pago final de más de dos millones a esta

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:46

Comenta

Las sospechas sobre la adjudicación de la Ronda Sur a la UTE Acciona-Aquaterra toman forma en el segundo informe de la UCO que este ... martes se ha conocido después de que el juez del caso haya decretado el levantamiento del secreto de sumario sobre esta parte de la investigación. Bajo el apéndice denominado 'Logroño', la Guardia Civil analiza el proceso de adjudicación de las obras y perfila el papel de Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán, en su ejecución.

