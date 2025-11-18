Zabala buscará la chapela del Parejas con Martija

Volvió Javier Zabala a Bilbao. Apenas dos días después de caer en la final del Cuatro y medio ante Peio Etxeberria, el logroñés retornaba a ... la capital vizcaína, aunque en esta ocasión no lo hacía al fantástico frontón Bizkaia. Regresaba para la presentación del Campeonato de Parejas en el que el riojano entra por primera vez en el cuadro principal.

Zabala se ha dado cuenta que tiene condiciones para ser cabeza de león en el Cuatro y medio, una distancia en la que antes no disfrutaba y a la que le ha acabado cogiendo el gusto. Tanto como para pensar ya en volver a pelear por el título en la próxima edición del torneo. Sin embargo, la pelota no descansa y ahora le toca centrarse en otro campeonato de los grandes, en un Parejas en el que Aspe le ha emparejado con un zaguero de postín. Julen Martija será su partenaire en su estreno y con él puede pensar en llegar lejos.

El de Echeverri ya sabe lo que es ganar el Parejas. Lo ha logrado en dos ocasiones. En 2020, se impuso formando alianza con Ezkurdia a Olaizola II y Urrutikoetxea (22-13) en el Bizkaia. En el mismo escenario sumó una segunda chapela, esta vez junto a Altuna III, tras doblegar a Laso e Imaz por 22-20. Con el amezquetarra repitió final el año pasado, pero esta vez perdió contra Peio Etxeberria y Zabaleta por 22-20 en el Navarra Arena.

El navarro de 28 años, los mismos que Zabala, compensará así la inexperiencia en estas lides del capitalino. Martija, que en febrero cumplirá diez años como profesional, es un zaguero seguro, regular y elegante, puede combinar perfectamente con un delantero con pegada, eléctrico y talentoso como Javier.

De momento, este sábado se estrenan ya en el torneo en un partido en el que el torneo retorna al frontón Javier Adarraga después de mucho tiempo. El recinto logroñés será uno de los escenarios principales en donde se celebre el campeonato ya que acogerá al menos un partido mensual de la liguilla inicial del Parejas, además de uno de los seis duelos de la liguilla de semifinales.

No podrán los aficionados riojanos, sin embargo, disfrutar en la primera jornada de su pelotari en casa ya que las empresas han decidido que Zabala y Martija sean quienes abran la primera jornada en Beasáin, en un festival en el que se tendrán que ver las caras con Elordi y Zabaleta.

El logroñés y el navarro forman una de las cuatro parejas de Aspe con las que la empresa eibarresa pretende renovar el título de 2024. Peio Etxeberria y Zabaleta no volverán a formar dúo para intentar mantener la chapela sobre sus cabezas, ya que el campeón del Cuatro y medio se une a Elordi para retener el campeonato, mientras que el de Echarren será pareja con Elordi.