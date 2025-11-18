Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido Las inseparables hermanas fueron las representantes de Alemania en 1959 en Eurovisión

Juntas hasta el final. Alice y Ellen Kessler, las eurovisivas gemelas Kessler, murieron juntas este lunes en su casa en el elegante barrio de Grünwald de Múnich a los 89 años tras recurrir al suicidio asistido.

Las inseparables hermanas no querían seguir viviendo la una sin la otra. Alice sin Ellen o Ellen sin Alice: eso era inimaginable para ellas. «Unidas en la muerte, así es como nos gustaría (acabar), y así lo hemos dispuesto en nuestro testamento», reveló Ellen Kessler el año pasado al diario Bild. El último deseo de las gemelas era ser enterradas juntas.

La Sociedad Alemana para una Muerte Digna (DGHS), una de las tres asociaciones de ayuda al suicidio que existen en Alemania, confirmó que se trató de un suicidio asistido. Las gemelas habían fijado ellas mismas la fecha de su fallecimiento para el 17 de noviembre de 2025. Un abogado y una médico las acompañaron en sus últimas horas.

En Alemania, el suicidio asistido está permitido, pero la eutanasia activa está prohibida. En el caso de la eutanasia es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte. En el caso del suicidio asistido es el paciente quien se autoadministra el fármaco que otra persona le ha proporcionado.

Alice y Ellen nacieron el 20 de agosto de 1936 en Nerchau (Sajonia) con el apellido Kaessler. Tuvieron una infancia muy difícil. Sus hermanos mayores murieron de ictericia y tifus. Su padre, que era alcohólico, maltrataba a su mujer y a sus hijos.

Las gemelas aprendieron a bailar de niñas. Se formaron en el ballet infantil de la Ópera de Leipzig. Antes de la construcción del Muro de Berlín, la familia abandonó la Alemania comunista en dirección a la Alemania occidental, donde las gemelas fueron contratadas en 1952 por el teatro de revista Palladium de Düsseldorf.

Su carrera internacional comenzó a los 18 años gracias a su contrato con el famoso cabaré Lido de París, que les sirvió de trampolín. Fue entonces cuando dejaron caer la «a» de su apellido. «París fue la época más bonita», recordaban las artistas, conocidas internacionalmente como «el doble milagro alemán».

En 1959, las hermanas Kessler participaron en el Festival de Eurovisión con su canción «Heute Abend wollen wir tanzen gehen» (Esta noche queremos ir a bailar). Quedaron octavas de once concursantes.

En sus más de 60 años sobre los escenarios, compartiendo cartel con Frank Sinatra, Fred Astaire y Harry Belafonte. Su última actuación fue en 2015 en el musical «Ich war noch niemals in New York» (Nunca he estado en Nueva York), con música del cantante austriaco Udo Jürgens.

Aunque actuaron varias películas alemanas, triunfaron más fuera que en casa, especialmente en Italia, donde vivieron 24 años y se convirtieron en auténticas estrellas. A los 39 años posaron desnudas para la revista «Playboy Italia».

«Hay algo que era mucho más importante para nosotras que la belleza: ¡la independencia!», decían las artistas, que nunca quisieron depender de ningún hombre. Las gemelas, que nunca se casaron ni tuvieron hijos, han dejado una parte de su herencia a organizaciones benéficas

Las Kessler habían planeado minuciosamente su despedida. «No abrir hasta el 18 de noviembre», un día después de su muerte, rezaba el paquete que enviaron a una amiga común con una carta y un regalo de despedida.

El periódico Abendzeitung München recibió el lunes por la mañana una carta de Alice Kessler cancelando su suscripción. En un principio, Alice había escrito con el ordenador como fecha el 30 de noviembre, pero luego escribió a mano la fecha de su muerte, acompañada de una enérgica firma. Probablemente este es el último autógrafo que firmó la artista alemana.

