El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado Para las promociones privadas en los demás municipios, el coste máximo quedará fijado en 1.908 euros, con la intención de «estimular la construcción de vivienda protegida»

Pío García Logroño Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes el incremento, en un 20%, del precio máximo de venta y de renta de las viviendas de protección oficial (VPO) «con el objeto de estimular su construcción en La Rioja», según ha señalado el portavoz, Alfonso Domínguez. El Ejecutivo apunta que esta actualización se produce tras haber mantenido conversaciones con los colegios profesionales, la asociación de empresas de construcción (CPAR), la Federación Riojana de Municipios y el Ayuntamiento. Pese a la subida, se trata, tal y como subraya el Gobierno, de un precio casi un 40% inferior al del mercado libre.

Dominguez ha puntualizado que, a la hora de fijar este cálculo, se han valorado los precios máximos de las comunidades autónomas limítrofes, así como el costo de la vivienda libre en La Rioja. «Actualmente, el precio de la vivienda libre es un 66,4% superior al hasta ahora vigente para la VPO, lo que demuestra un amplio margen de actualización», ha indicado el consejero.

En enero de 2024 ya se aprobó una revisión al alza del 44%, lo que «sirvió para impulsar la venta de diferentes parcelas en Logroño destinadas a la construcción de vivienda de protección oficial, un hito histórico tras más de una década sin nuevas promociones en La Rioja», apunta Domínguez. «Sin embargo -apostilla el Gobierno-, la evolución del mercado en este tiempo como consecuencia de la caída de la oferta y el encarecimiento de la construcción ha provocado que los precios aún vigentes no cubran los costes». El consejero portavoz ha recordado que en las últimas semanas quedó desierta la licitación para la ejecución de ocho viviendas de protección oficial en Badarán, impulsada por el IRVI.

Los nuevos precios entrarán en vigor este jueves, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, y serán los mismos tanto para la obra nueva como para segundas transmisiones.