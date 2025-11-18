Un total de 21 quitanieves y 57 personas garantizarán la vialidad invernal en las carreteras del Estado en La Rioja El dispositivo especial estará operativo hasta el 15 de abril, aunque, si las condiciones climatológicas adversas se retrasan, los medios continuarán operativos

La Rioja Martes, 18 de noviembre 2025, 15:06

Un total de 21 máquinas quitanieves -6 de ellas con extendedor de salmuera-, 2 pick-up con GPS, 4 palas cargadoras, 4.730 toneladas de fundentes sólidos y dos plantas de fabricación de salmuera con capacidad de almacenaje de 110.000 litros, además de 57 personas, son los recursos para la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026 que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja, ha puesto a disposición de La Rioja ante situaciones climatológicamente adversas.

A la reunión de coordinación de la Campaña de Vialidad Invernal, que se ha celebrado este martes en el Centro Coex del Sector LO-1 (en las inmediaciones de La Grajera), ha asistido la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja, Eva García-Casarrubios Berrocal, y representantes del Gobierno de La Rioja, AEMET, DGT, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, UME y AP-68.

La delegada ha concretado que el dispositivo especial estará operativo hasta el 15 de abril de 2026, aunque, si las condiciones climatológicas adversas se retrasan, los medios destinados continuarán totalmente operativos hasta que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas.

Arraiz ha explicado que en este operativo es fundamental «la planificación y a coordinación de todos los profesionales que participan en este operativo permitirá que se pueda atender cualquier incidencia que se produzca en la Red Estatal de Carreteras La Rioja, a cualquier hora del día y en cualquier punto de la Comunidad Autónoma».

Por otro lado, ha dicho que también es importante el papel que juega la ciudadanía, «quien debe colaborar y atender las recomendaciones que las autoridades comunican ante situaciones meteorológicas adversas».

Por ello, ha recomendado llevar cadenas o neumáticos de invierno, llenar el depósito de gasolina lleno y el móvil cargado para evitar que los vehículos se queden aislados, así como que se consulten los partes meteorológicos que emite la Aemet y se informen antes de emprender un desplazamiento, ya sea a través de los canales habilitados por la DGT, la Guardia Civil o Protección Civil.

Campaña Vialidad Invernal 2025-2026

Las operaciones de vialidad invernal persiguen, de acuerdo con el Protocolo de actuaciones establecido, mantener en época invernal las carreteras de la Red de Carreteras del Estado en La Rioja, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad, de acuerdo con los niveles de servicio fijados para cada uno de los tramos de la red.

Todos los tramos de carreteras de la Red del Estado tienen asignado un Nivel de Servicio, siendo prioritaria la atención en las autopistas y autovías, así como aquellas vías con mayor intensidad de tráfico y las que sirvan de acceso a capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Con esta campaña se trata de garantizar, en la medida de lo posible, el tránsito seguro en las carreteras del Estado ante situaciones de helada y nevada. Dentro de las operaciones de vialidad invernal está previsto efectuar tratamientos preventivos y curativos en situaciones de bajas temperaturas y, en caso de nevadas, en las carreteras afectadas por dichos fenómenos.

Los principales objetivos son la prevención de la formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas; la información a los usuarios de las carreteras de cualquier incidencia con la antelación suficiente; y, en caso de nevadas, la retirada de nieve para minimizar las perturbaciones al tránsito.