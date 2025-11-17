Las noticias imprescindibles Estos son los temas sobre los que gira la actualidad este lunes

La Rioja Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

Tribunales El TSJR rebaja a 20 años las penas por asesinato a los tres condenados por el 'crimen de Viniegra'

La Sala de lo Civil y lo Penal acepta un recurso de las defensas que reduce e iguala la condena a los tres implicados al no tener en cuenta sus antecedentes y reconocer su drogadicción

Tribunales Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados

La Audiencia Provincial absuelve a uno de los tres imputados por aprovecharse del rico patrimonio de una anciana mientras que los otros dos reciben penas de dos años y de seis meses de prisión y multas que suman 8,5 millones pero que no podrán pagar

Ampliar

Economía Logroño se encarece: la vivienda asequible cae 23 puntos en cinco años

Las casas en venta de menos de 200.000 € caen, mientras suben todas las demás

Calahorra endurece el empadronamiento tras detectar más de 1.700 altas de extranjeros en seis meses

El Ayuntamiento de la bimilenaria elimina el empadronamiento al momento y exige un justificante bancario del alquiler

La Rioja Desestimadas las medidas cautelares reclamadas por cinco asociaciones ecologistas para impedir la caza del lobo

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja fundamenta que no puede suspender unas órdenes que «autorizan pero no implican que se pueda cazar, ya que se determinará en los planes técnicos, que aún están por publicarse»

Ampliar

Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño

Una mujer de 56 años tuvo que ser evacuada al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro tras el accidente, producido en la rotonda de avenida de la Paz con Obispo Fidel García

25N Médicos del Mundo detecta en La Rioja 59 mujeres víctimas de trata

El Gobierno de La Rioja pone el foco del 25N en la trata de niñas y mujeres con una campaña bajo el lema 'No es elección, es explotación'

Ampliar

Encuentro económico Ugarte apunta que «el 99% de las empresas está lanzando inteligencia artificial sobre bases de datos que no son buenas»

El presidente en España y Portugal de la compañía Schneider Electric alerta de la necesidad de afrontar las transformaciones digital, energética y cultural para no quedarse atrás

Ampliar

Vitoria Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos

El miércoles, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria

Las frases de Mazón en la comisión de la dana: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana se ha sometido a las preguntas de los portavoces de los grupos

Ampliar

Cultura Las salas 'insólitas y negras' de Actual

El festival propone una docena de montajes teatrales del 2 al 6 de enero, entre el microteatro de Escenario Insólito y el cartel de la Sala Negra

Robles denuncia los disparos de un tanque israelí a soldados españoles en Líbano

Los soldados salieron ilesos pese a que los proyectiles impactaron a «cinco metros» de su posición. El Ejército hebreo justifica que «fueron clasificados como sospechosos» por el mal tiempo

De la Fuente: «No tengo vanidad, lo que quiero es estar a la altura del reto»

Traslada el mérito por la extraordinaria racha de la selección a sus futbolistas y descarta una revolución en el once ante Turquía

Más noticias en www.larioja.com.

Temas

La Rioja