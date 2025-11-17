LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

S.T.

Un conductor se da a la fuga tras chocar con un vehículo en Logroño

Una mujer de 56 años tuvo que ser evacuada al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro tras el accidente, producido en la rotonda de avenida de la Paz con Obispo Fidel García

La Rioja

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:52

Comenta

El conductor de un vehículo se dio a la fuga este domingo tras colisionar contra otro en la rotonda de avenida de la Paz con Obispo Fidel García de Logroño.

Como consecuencia del accidente, una mujer de 56 años tuvo que ser evacuada en ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.

Fue la propia afectada, según informa SOS Rioja, la que alertó del suceso, tras el que se avisó a la Policía Local. También se movilizaron recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris).

