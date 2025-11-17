Desestimadas las medidas cautelares de cinco asociaciones ecologistas que reclamaban impedir la caza del lobo

Diego Marín A. Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:36 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha desestimado la solicitud de cinco asociaciones ecologistas de suspender cautelarmente las órdenes de caza de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja, por lo que no concederá medidas preventivas para evitar que se puedan abatir lobos en la comunidad autónoma. El pasado viernes la consejera Noemí Manzanos anunció que autorizará «en breve» la caza del lobo en la región, a pesar de que se habían presentado cinco recursos contra la medida y de que no hay un plan técnico. Los recursos, de momento, ya no serán un escollo, pero aún queda por realizar el plan técnico de caza. Además, Manzanos anunció que eliminará las tasas «como gesto al sector cinegético».

Las órdenes de caza fijan las limitaciones y períodos hábiles de caza en La Rioja, así como las normas en las batidas en las que se podría permitir abatir al lobo. En una nota de prensa emitida por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) este lunes fundamenta que no puede acordar una medida cautelar de suspensión de las citadas órdenes porque «estas autorizan la caza del lobo pero no implican que se puedan cazar en la actualidad, ya que la caza de estos animales se determinará en los correspondientes planes técnicos, que aún están por publicarse». En La Rioja el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Ascel, Amigos de la Tierra en La Rioja, WWF y Pacma presentaron sendos recursos solicitando como medida cautelar la prohibición de la caza del depredador e incluso la primera entidad solicitó la recusación judicial de la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, es decir, que la jueza fuera apartada de un caso en el que cree que puede no ser imparcial porque es hermana del jefe de Servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca del Gobierno de La Rioja. La recusación ya fue condedida, pero no así las medidas cautelares.

«La caza del lobo se hará previo estudio de las condiciones en las que estas poblaciones se encuentren. Las alegaciones del recurrente no permiten considerar acreditado que la vigencia de la disposición impugnada pueda ocasionar perjuicios y que estos sean de difícil o imposible reparación», expone la Sala del TSJR. En base a la nueva directiva de la Unión Europea en la que se modificó el estatuto del lobo, que pasó de ser «especie estrictamente protegida» a simplemente «especie protegida», los magistrados han considerado que «no concurre de forma manifiesta y clara la vulneración de la normativa alegada, sin entrar a valorar el fondo del asunto». En cambio, mediante reclamaciones similares sí se ha paralizado la caza del lobo en Galicia al considerar que «su puesta en práctica podría afectar a la viabilidad de las poblaciones», aunque otras comunidades como Cantabria, como La Rioja, no han establecido medidas cautelares y al justificar que «el interés de los ganaderos por resguardar sus animales y su modo de vida no es un interés menor que deba sacrificarse en aras de una protección ilimitada e incondicional del lobo».