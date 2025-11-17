Las salas 'insólitas y negras' de Actual El festival propone una docena de montajes teatrales del 2 al 6 de enero, entre el microteatro de Escenario Insólito y el cartel de la Sala Negra

Escena de 'Sexamigos', obra con la que Serendipity Teatro ganó la última edición de Badarán Que Hablar.

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:36 | Actualizado 15:46h.

El festival Actual 2026 levantará su telón teatral a una docena de montajes, enmarcados en las programaciones de su Escenario Insólito y de la Sala Negra. En el primer caso, sus seis propuestas se representarán en 32 pases durante los días del festival (del 2 al 6 de enero) y en espacios tan singulares como un obrador de pan, la plaza de abastos, el Palacio de los Chapiteles (IER), La Bene, la Biblioteca de La Rioja y la plaza del Mercado. El director general de Cultural, Roberto Iturriaga, ha desgranado este lunes esta programación y la dedicada al público infantil.

De la mano de Aescena, Escenario Insólito presenta en esta ocasión las propuestas de cuatro compañías riojanas y dos de fuera: la madrileña Serendipity Teatro, que nos visita con 'Sexamigos' (ganadora del Festival Badarán Que Hablar 2025) y la asturiana Higiénico Papel Teatro con 'Rompeolas' (ganó el festival Rincones y Recovecos de Gijón).

Escenario Insólito Plaza de abastos 'Rompeolas' de Higiénico Papel Teatro. Días 2 y 3 de enero

Palacio de los Chapiteles (IER) 'Sexamigos' de Serendipity Teatro. 2 y 3 de enero

Biblioteca de La Rioja 'En blanco. ¿Quiénes somos cuando la memoria nos olvida?' de Peloponeso Teatro. Días 2, 3, 4 y 5 de enero.

Obrador en Capitán Gaona, 11 'A las mujeres de mi familia' de Nueve Lunas Teatro. Días 3 y 4.

Plaza del Mercado 'Una de las cien mil cosas' de Chamán Producciones. Días 5 y 6

La Bene '¿Bene?' de Mon Teatro. Días 5 y 6

Los riojanos Peloponeso Teatro apelan a la memoria en su obra 'En blanco', que se acomodará en la Biblioteca de La Rioja en torno a una cuestión: ¿Quiénes somos cuando la memoria nos olvida?

También de memoria espolvorea Nueve Lunas 'A las mujeres de mi familia', obra y receta que llevarán a cabo en un obrador de la calle Capitán Gaona. Y de memoria, de diálogo intergeneracional y de heridas se hablará en La Bene, en una propuesta de Mon Teatro íntimamente vinculada a esta institución de beneficencia.

Chamán Producciones, por su parte, cuestiona lo que captan nuestras miradas en 'Una de las cien mil cosas', obra que ponen en escena en la plaza del Mercado. En la web de Actual se pueden adquirir ya las entradas, al precio de 6 euros, así como consultar los días y pases de estas seis obras de Escenario Insólito.

Para niños y adultos

Seis obras también en la oferta teatral de la Sala Negra durante el festival Actual, concretamente del 2 al 4 de enero y con entradas al precio único de 5 euros.

Con cita siempre a las 17.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de 'El pirata Barba' de Xarop Teatre (día 2), 'Sirenikas' de Mikropera (3) y 'Diminutivo' de Títeres sin Cabeza (4).

Para el público adulto las funciones son a las 21.00 horas. 'El peor espectáculo del mundo... de momento' es una obra cómica de Zanguango Teatro, programada el 2 de enero. Le seguirán 'La loca historia del Siglo de Oro' de La escalera de tijera (3) y 'Gloria Bendita', una historia de Arteria Producciones que explora temas profundos a través del teatro de títeres (día 4).

Por último, Roberto Iturriaga se ha referido a otras actividades de Actual como la que promueve El Chester, local especializado en juegos de mesa. Durante el festival organizará varios torneos. El día 2 de enero, en las instalaciones del IRJ (c/Muro de la Mata, 8), y los días 3 y 4 en su sede (plaza Fermín Gurbindo, 3), donde en cada jornada se jugará a un juego diferente que será elegido próximamente por sorteo a través de su perfil de Instagram. Asimismo, el establecimiento Píxel & Games también ha organizado los días 2, 3 y 4 de enero, en diferentes horarios, la actividad 'Viaje a los 90's con tus recreativos de siempre'.