Actual para la gente menuda

Pensando en los más pequeños de la casa y tras la buena acogida del año pasado, el festival Actual vuelve a organizar '¡BIBE Actual!' para niños de 0 a 5 años.

Para ellos habrá, del 2 al 4 de enero, un par de propuestas diarias que se llevarán a cabo en La Bene. Su aula inclinada albergará 'Historias al hilo', un taller para los sentidos que se celebra durante los tres días en sesiones de 10.00, 11.15 y 12.30 horas (entrada a 5 euros).

Y en la capilla, cada día habrá una sorpresa. El viernes 2 de enero se ha programado el espectáculo-concierto 'KL'AA'; el día 3, 'Madame Lumière' les adentrará en un mundo de sueño y magia a través de la música y la luz; y el domingo 4 vivirán una experiencia inmersiva en 'Texturas'.

Y para el público a partir de 3 años, 'Actual en familia' se abre sitio en La Gota de Leche con música, cuentos y teatro. Allí estará Isla Mandarina (Josema Pizarro y Marta Marco) el día 2 con sus cuentos, canciones e instrumentos de distintos lugares del mundo. Al día siguiente, más canciones y cuentos de la mano de Vagavatú (Pedro Valentín-Gamazo), para concluir el 4 de enero con la compañía riojana Violeta y Péndula y su obra 'Una historia en el gallinero'. Las entradas, a 6 euros, ya se encuentran a la venta en la web de Actual.