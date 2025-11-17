LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un huevo salido del nido protagoniza el espectáculo 'KL'AA'. LR

Actual para la gente menuda

El festival reserva los escenarios de ¡BIBE Actual! (en La Bene) y Actual en Familia (en La Gota) para el público infantil, donde habrá talleres de los sentidos, teatro, música y cuentos

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:35

Comenta

Pensando en los más pequeños de la casa y tras la buena acogida del año pasado, el festival Actual vuelve a organizar '¡BIBE Actual!' para niños de 0 a 5 años.

Para ellos habrá, del 2 al 4 de enero, un par de propuestas diarias que se llevarán a cabo en La Bene. Su aula inclinada albergará 'Historias al hilo', un taller para los sentidos que se celebra durante los tres días en sesiones de 10.00, 11.15 y 12.30 horas (entrada a 5 euros).

Y en la capilla, cada día habrá una sorpresa. El viernes 2 de enero se ha programado el espectáculo-concierto 'KL'AA'; el día 3, 'Madame Lumière' les adentrará en un mundo de sueño y magia a través de la música y la luz; y el domingo 4 vivirán una experiencia inmersiva en 'Texturas'.

Y para el público a partir de 3 años, 'Actual en familia' se abre sitio en La Gota de Leche con música, cuentos y teatro. Allí estará Isla Mandarina (Josema Pizarro y Marta Marco) el día 2 con sus cuentos, canciones e instrumentos de distintos lugares del mundo. Al día siguiente, más canciones y cuentos de la mano de Vagavatú (Pedro Valentín-Gamazo), para concluir el 4 de enero con la compañía riojana Violeta y Péndula y su obra 'Una historia en el gallinero'. Las entradas, a 6 euros, ya se encuentran a la venta en la web de Actual.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido grave en un accidente múltiple en la LR-254 en Entrena
  2. 2

    «Yo no me voy a rendir porque sé que lo importante es vivir»
  3. 3 Rubén Zúñiga, nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de La Rioja
  4. 4

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Zabala devuelve la ilusión
  6. 6 Una furgoneta colisiona contra una vivienda esta madrugada en Valverde
  7. 7

    La UR apoya elevar la duración del máster de Profesorado y del grado de Magisterio
  8. 8

    El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes
  9. 9

    Trompeta de Plata: comida casera y buen humor
  10. 10

    La chapela tendrá que esperar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Actual para la gente menuda

Actual para la gente menuda