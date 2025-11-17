Logroño se encarece: la vivienda asequible cae 23 puntos en cinco años Las casas en venta de menos de 200.000 € caen, mientras suben todas las demás

Pablo Álvarez Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

El mercado residencial de Logroño ha cambiado con rapidez en el último lustro. Según el análisis de Idealista, el peso de las viviendas más asequibles, las que cuestan menos de 200.000 euros, ha caído hasta 23,2 puntos porcentuales desde 2020, situándose hoy en el 45,8 % del stock disponible.

La proporción sigue siendo mayoritaria, pero el descenso es tan intenso que supone el mayor ajuste de todos los tramos de precio analizados. En 2020, prácticamente siete de cada diez viviendas en venta en Logroño estaban por debajo de los 200.000 euros. Hoy, ese volumen es menos de la mitad del mercado.

Este retroceso va acompañado del crecimiento de los tramos intermedios y altos, que se refuerzan como nuevas zonas centrales del mercado inmobiliario logroñés.

1 200.000 - 400.000 Los tramos medios se consolidan como el núcleo del mercado

Los rangos de precio intermedio son los que más crecen en Logroño:

- 200.000–300.000 €

- Peso actual: 31,8 %

- Evolución 2020–2025: +11,3 puntos

Este tramo se convierte en el segundo más importante del mercado y actúa como eje de la estructura de precios en la capital riojana. Son viviendas que, hace cinco años, representaban apenas una quinta parte del stock, y ahora se aproximan a un tercio del total.

- 300.000–400.000 €

- Peso actual: 13,9 %

- Evolución 2020–2025: +7,1 puntos

Este segmento muestra un crecimiento continuo que indica que el tramo medio-alto gana presencia, probablemente impulsado por promociones recientes y por la actualización del valor de viviendas de segunda mano en barrios consolidados.

2 Más de 400.000 El mercado alto crece pero sigue siendo minoritario

Aunque el peso es reducido, los tramos más caros también aumentan:

- 400.000–500.000 €

- Peso: 4,5 %

- Evolución: +2,6 puntos

- Más de 500.000 €

- Peso: 4,0 %

- Evolución: +2,3 puntos

En total, la vivienda cara (más de 400.000 €) supone el 8,5 % del stock, un porcentaje que duplica los valores de 2020 pero que mantiene a Logroño lejos de los mercados claramente premium.

3 La comparación Lejos de los vecinos

Lejos de los vecinos

La posición de Logroño dentro del norte de España es intermedia. Ciudades como Bilbao y especialmente San Sebastián presentan estructuras mucho más caras, con solo un 16,8 % y un 1,7 % de vivienda asequible, respectivamente, mientras que Soria y Burgos mantienen mercados claramente más económicos.

En el punto medio se sitúan Pamplona y Vitoria, con menor oferta por debajo de 200.000 € que Logroño y un peso mayor en las franjas altas. La ciudad más comparable es Zaragoza, que iguala el 45,8 % de vivienda asequible y supera ligeramente la proporción de viviendas de más de 500.000 €.

En conjunto, Logroño se encarece pero todavía se mantiene lejos de los niveles de tensión residencial de las grandes capitales de Euskadi y Navarra.

Temas

Logroño

España

Vivienda