Un blanqueo millonario que no acabará en la cárcel por la insolvencia de los acusados

Veinte años después de la estafa a una anciana con problemas de demencia, este lunes se ha cerrado el segundo capítulo judicial del caso. El primero, el que juzgó la estafa, ya se había celebrado. Pero faltaba saber qué ocurría con su segundo apéndice, el de blanqueo de capitales, que pesaba sobre tres imputados.

Y la resolución ha sido aparentemente muy benigna para ellos. Fiscalía y letrados han llegado a un acuerdo que supone la absolución de F. J. A., al entender la sala que no tuvo nada que ver con el blanqueo, y a la condena de seis meses de cárcel para J. A. G., que aceptó la pena por videoconferencia, y de dos años de prisión para J. B. A. por el atenuante de dilaciones indebidas. Pero lo más importante era saber qué iba a ocurrir en el aspecto económico. Y las indemnizaciones han sido, sobre el papel, millonarias. J. A. G. debería hacerse responsable del pago de 3,5 millones de euros, mientras que la sanción para J. B. A. ascendería a 5 millones.

Condicionales ambos, porque en la vista de este lunes sus abogados insistieron en la insolvencia de ambos, que deberán acreditar ante la Audiencia, y que cuando se demuestre supondrá el punto y final de un llamativo caso que comenzó en 2005.

Entonces, el acusado J. B. A. conoció a la hija de la anciana, que sufría de un trastorno bipolar y problemas con el alcohol. Al saber del importante patrimonio de la madre de esta (que incluía sendos edificios en las calles Génova y Santa Engracia de Madrid), diseñó un plan para convertirlo en dinero y aprovecharse económicamente de la situación haciendo creer a la víctima que se trataba de inversiones que le reportarían unos altos beneficios.

Pero el dinero, en forma de hipotecas, iba a parar a los acusados. Cientos de miles de euros que debían blanquear. Para lograrlo, según ha defendido la Fiscalía, abrieron dos cuentas bancarias en una entidad logroñesa «con la finalidad de recepcionar y establecer el dinero ilícito obtenido» desde donde se realizaron numerosos movimientos que «no tenían más causa ni finalidad que la distribución de sus ganancias entre personas diferentes, simulando que obedecían a reales y variadas relaciones mercantiles, cuando en realidad no eran más que la manera de articularlas e introducirlas con apariencia de causa y legalidad en el circuito financiero, ocultando así su procedencia delictiva».

Mediante cheques, reintegros en caja, transferencias y hasta salida en divisas con destino a un banco de Moscú se volatilizaron casi tres millones de euros.