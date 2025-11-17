Ugarte apunta que «el 99% de las empresas está lanzando inteligencia artificial sobre bases de datos que son buenas»

Juan Carlos Berdonces Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

Nunca los cambios a los que se ha enfrentado la humanidad han sido tan grandes como en la actualidad. «No somos conscientes de la complejidad que vivimos hoy en día, del nivel de riesgo que tenemos», ha asegurado el economista Josu Ugarte, presidente de España y Portugal de la compañía Schneider Electric y que ha participado en el encuentro económico organizado este lunes por Diario LA RIOJA con el patrocinio de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y de la entidad bancaria Unicaja.

'Metamorfosis total: por qué la transformación digital, energética y cultural definirá nuestro futuro' ha sido el título de su ponencia en la que ha alertado de la necesidad de afrontar estos cambios para no quedarse atrás. Pero ha partido de un dato preocupante: «El 99% de las empresas está lanzando inteligencia artificial sobre bases de datos que no son buenas». La importancia de los datos es tremenda, según Ugarte, para a partir de hay poder esas transformaciones.

¿Cuál es más importante? En opinión del experto, la cultural es «la madre del cordero» porque hay que tratar con pesonas y de cada individuo depender «tener interés por aprender y por cambiar». Ugarte tiene claro que «hay que atreverse y asumir riesgos», todo lo contrario a quedarse quietos o inmóviles porque de esa manera «no se avanza», ni se cambia ni se transforma. Y en este contexto las empresas riojanas, en su gran mayoría de un tamaño pequeño o mediano, tiene una ventaja «porque cuesta menos tiempo afrontar estos cambios».

Josu Ugarte ha pedido en repetidas ocasiones a las administraciones públicas que ayuden al tejido empresarial a acometer estas transformaciones, sobre todo desde el punto de vista energético». En este sentido, ha reconocido que el riesgo de que exista un nuevo apagón como el del pasado 28 de abril «siempre está presente» y por ello ha pedido «hacer inversiones en la red, pero no están haciendo a la velocidad que se debiera». Eso sí, no ha querido señalar culpables ni responsabilizar en mayor grado a la iniciativa privada o a las administraciones públicas.