En 2024, Médicos del Mundo detectó en La Rioja 59 mujeres con indicios de trata

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, y la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, en la presentación de las acciones.

María Aguirre Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:36

Según datos de organismos internacionales, el 79% de las víctimas de trata en el mundo son mujeres y niñas. En España se dictaron treinta sentencias condenatorias en 2024, 28 de ellas por explotación sexual. Y, a nivel autonómico, organizaciones especializadas como Médicos del Mundo detectaron en La Rioja 59 mujeres con indicios de trata, la mayoría entre 24 y 44 años y procedentes de Colombia, Paraguay, Brasil y República Dominicana. Además de nueve clubes y 42 pisos donde se ejerce la prostitución. Por ese motivo, la campaña de este año para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema 'No es elección, es explotación', se centra en la trata de mujeres y niñas.

«La trata constituye una de las violaciones más graves de los derechos humanos, además de una de las expresiones más crueles de la desigualdad entre mujeres y hombres», ha explicado la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez. Por esa razón, el 25 de noviembre de este año está dedicado a visibilizar la explotación sexual y reforzar la protección de las mujeres víctimas. «Queremos incidir en que la trata no es un fenómeno ajeno, está en niñas y mujeres que están aquí en nuestra comunidad y sufren coacción, abuso o engaño», ha añadido Gómez mientras recalcaba que «esto se opera en la oscuridad y se alimenta, sobre todo, de la vulnerabilidad y del engaño».

El objetivo principal de la campaña es mandar un mensaje positivo para que estas mujeres y niñas den un paso y puedan desligarse de la situación de explotación en la que viven. Además, Gómez ha recordado los principales recursos con los que cuenta la comunidad riojana, desde el Centro Asesor de la Mujer (CAM), «que hasta mayo ha atendido a 275 mujeres, 164 por violencia de género», hasta el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (SAVAS), «que opera desde diciembre del 2024 y ha atendido a 100 mujeres en 2025, todas ellas víctimas de distintos tipos de violencia sexual y casi la mitad, el 47%, mujeres entre 16 y 24 años».

Además, también funciona la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, con ubicación en Logroño, Calahorra y Haro, y la red vecinal contra la violencia de género intrafamiliar «que presta acompañamiento y apoyo comunitario». Unos servicios que son «gratuitos, confidenciales y están disponibles para cualquier mujer que necesite información, protección o apoyo», ha detallado.

Acciones previstas para el 25N

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha concretado cuáles serán las actividades llevadas a cabo para este día con el objetivo de «dar a conocer a la población esta realidad».

- 24 de noviembre. El Instituto Riojano de la Juventud expondrá 'Pintadas de dignidad', que mezcla la visión de los trajes con la escucha de testimonios de mujeres supervivientes de trata con fines de explotación sexual. Podrá verse en un horario de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas de lunes a viernes, y de 10.00 a 14.00 los sábados. Sin embargo, la inauguración oficial será el 26 de noviembre a las 10.00 horas.

- 25 de noviembre. Habrá un acto institucional a las 17.00 horas en el Parlamento. Lo conducirá la periodista Lourdes Díaz y contará con la participación de ponentes como Rocío Mora, directora ejecutiva de Apramp, asociación que desarrolla un trabajo integral de atención, recuperación y reinserción de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Además del testimonio de una mujer superviviente de trata, Paula (nombre ficticio), y la intervención musical del Coro de la Escuela Píccolo y Saxo.

- 26 de noviembre. La Esdir proyectará el documental 'Semillas del renace', con un posterior coloquio de profesionales; el recital poético-musical 'Versos con esencia de mujer', previsto para el 20 de noviembre; el fallo del concurso fotográfico 'Retratos por el buen trato'; y las exposiciones itinerantes sobre sensibilización contra la violencia de género en municipios como Logroño, Rodezno, Grávalos, Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada, Briñas o Cuzcurrita.

Actividades en centros escolares

Se distribuirán entre los 84 centros riojanos de Educación Primaria, así como entre entidades que trabajan con infancia y juventud en riesgo de exclusión, materiales didácticos para trabajar el 25N en el aula mediante gafas moradas y lazos violeta para colorear y promover desde los primeros cursos la reflexión sobre «igualdad, estereotipos y buen trato», ha señalado Marañón.

Además, el Centro de Documentación de la Mujer desarrollará durante hoy 17 y también el 24 de noviembre el laboratorio teatral 'Ponte las gafas moradas y verás', dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, con actividades diseñadas para pensar colectivamente sobre los roles de género.

Unas acciones que combinan sensibilización, educación, cultura y reconocimiento institucional.