Carteles informativos sobre la tramitación de los empadronamientos, en la Oficina de Atención al Ciudadano de Calahorra. I.Á.

Calahorra elimina el empadronamiento al momento y exige un justificante bancario del alquiler

El Ayuntamiento justifica estas medidas para controlar la inscripción en el padrón de los ciudadanos extranjeros tras detectar más de 1.700 altas en el primer semestre de este año

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:40

El Ayuntamiento de Calahorra aplica desde hace unas tres semanas varias modificaciones en la tramitación de los empadronamientos después de haber detectado un incremento considerable ... del número de nuevas personas de origen extranjero empadronadas en la ciudad en el primer semestre de este año. En concreto, según los datos estadísticos de la población en Calahorra, de enero a junio de 2025 se tramitaron 1.762 empadronamientos de ciudadanos procedentes de otros países, lo que supuso que el municipio contase en el mes de junio con 6.798 extranjeros empadronados frente a los 5.336 registrados a principios de enero. Según el Ayuntamiento, este incremento no correspondía a ninguna oferta de empleo equivalente, por lo que después de realizar varias comprobaciones se consideró que podría tratarse de un 'efecto llamada'. De todos modos, en estos momentos (con datos del pasado mes de noviembre) la situación se encuentra normalizada y son 5.284 ciudadanos extranjeros los que están empadronados en Calahorra.

