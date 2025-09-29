Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estos son los temas que han marcado la actualidad en la jornada del lunes

La Rioja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:04

  1. 1

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»

El presidente estadounidense confía en que Hamás respaldará el plan de paz de la Casa Blanca o, en caso contrario, apoyará a Netanyahu para que «haga lo que tenga que hacer».

  1. 2

    Balance

    Festejos destaca el cohete, los fuegos y el concierto de Izal como los eventos más multitudinarios de unas «buenas fiestas»

Mientras el equipos de Gobierno realiza un balance positivo, los grupos de la oposición las critican y el PSOE pide el relevo de Miguel Sainz.

  1. 3

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad

La Sala, en dos sentencias pioneras en La Rioja y de las primeras en España, reconoce el derecho a compensación en el caso de dos profesores que habían ocupado sendas plazas de Música durante 31 y 17 años, respectivamente.

  1. 4

    Temporal

    'Gabrielle' mantiene el litoral valenciano en alerta roja

En Aragón, lo peor ya ha pasado, pero en la Comunidad Valenciana, el temporal deja carreteras cortadas, 542.000 alumnos sin clase y un barranco desbordado.

  1. 5

    Cultura

    Trump anuncia un arancel del 100% en las películas producidas en el extranjero

«Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'», asegura el mandatario en su red social.

  1. 6

    Deportes

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego

Raúl Ramírez no ha podido superar las graves consecuencias del derrame cerebral que sufrió el pasado sábado.

  1. Deportes

    Duelo riojano, Darío-Zabala, en octavos del Cuatro y medio

Tras el sorteo, se jugarán el pase a la liguilla de cuartos este sábado en Soria.

  1. 8

    Educación

    La Asociación de Sumilleres sustituye el anunciado master de la UR por un curso propio

La iniciativa, promovida por el colectivo y la empresa SAVIA, comienza su andadura con una docena de alumnos.

  1. 9

    Sucesos

    Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero

La Policía Local arrestó al hombre, de 19 años, tras dar positivo en alcohol y drogas y circular por la acera a gran velocidad

  1. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Izaro, una joven vizcaína que denunció una agresión sexual en las rampas de Uribitarte hace un año, arremete contra el sistema judicial: «Ha fallado. El delito va a quedar impune»

