Imagen de los hinchables de pago en el parque Gallarza, durante las fiestas.
San Mateo 2025

El PSOE exige el relevo de Miguel Sáinz tras unas fiestas «decepcionantes»

Los concejales Luis Alonso y Kilian Cruz han calificado de «caos» la organización de varios eventos mateos y han reclamado al PP que «esté a la altura de una ciudad como Logroño»

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:14

El PSOE de Logroño ha reclamado este lunes el relevo del concejal responsable de Festejos, Miguel Sáinz, por lo que han calificado de unas fiestas «decepcionantes», en palabras de los ediles Luis Alonso y Kilian Cruz, que han comparecido para realizar un balance de las fiestas.

Según Luis Alonso, «era muy fácil mejorar las fiestas de San Mateo 2024, pero este Partido Popular de Conrado Escobar se supera a sí mismo y bate todos los récords negativos». De ahí que el socialista haya remarcado que el balance decepcionante es, más allá de afinidades políticas, «lo que dice todo el mundo», que se visualizó, según Alonso, en «la pitada al alcalde del pasado viernes en la quema de la Cuba que cerró las fiestas».

Tras citar el fracaso de las fiestas de 2024, Alonso ha destacado que «pese a disponer de un año entero para programar y planificar las fiestas y pese a disfrutar de un presupuesto de festejos récord con varias ampliaciones de presupuesto hasta el último día, San Mateo 2025 ha sido un desastre organizativo». Citando el caos de las calderetas, la no celebración de la Terraza de San Mateo o el pago de los hinchables, Alonso ha exigido el relevo, el cese o la dimisión del concejal responsable de Festejos, Miguel Sáinz, a quien ha atribuido la máxima responsabilidad por unas fiestas «decepcionantes», que «merecen un cambio de rumbo radical».

También ha exigido «al Partido Popular de Conrado Escobar que esté a la altura de la ciudad de Logroño en la organización y planificación de las fiestas de San Mateo, para las que tiene un año entero».

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

