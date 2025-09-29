Netanyahu llama desde la Casa Blanca al primer ministro de Catar para pedirle disculpas por el ataque a Doha

Nadie quedará este lunes satisfecho con la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, pero la Casa Blanca entiende que su plan de 21 apartados ... es el mejor que Israel y Hamás podrán tener para la paz en Gaza. Las dos partes en guerra «saldrán algo descontentas», ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, a los periodistas que aguardan ante la residencia presidencial.

President Trump greets Prime Minister Netanyahu at the White House 🇺🇸pic.twitter.com/z7gsEHjY5o — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 29, 2025

Pese a que en un primer avance, la reunión entre el presidente de EE UU y el primer ministro hebreo se anunció en abierto, con algunos medios asistiendo a los primeros minutos de la conversación, como cuando el líder ucraniano Volodímir Zelenski, salió escaldado del Despacho Oval, al final el encuentro será íntegro a puerta cerrada. Netanyahu llegó sobre las 16.15 horas (en España) al aeropuerto procedente de Nueva York, De ahí se dirigió directamente a la Casa Blanca donde Trump le ha recibido en la puerta.

Los dos se han estrechado las manos. «Tengo mucha confianza», le ha dicho el mandatario republicano. «Eso espero», ha respondido su invitado. De fondo se escuchaban los gritos de un centenar de personas que se ha manifestado en la calle con los retratos de algunos rehenes y fotografías de víctimas palestinas e israelíes.

Leavitt ha considerado de vital importancia que los dos dirigentes lleguen este lunes a un principio de acuerdo. Esta sintonía facilitaría desarrollar el resto del proceso, ya que algunos de los 21 apartados del plan estadounidense deberán ser sometidos a algunas modificaciones.

Fuentes próximas han filtrado que en la Casa Blanca existe una indisimulada «exasperación» con la actitud mostrada por el primer ministro israelí durante las negociaciones anteriores y el reciente ataque sobre Doha del 9 de septiembre con misiles destinado a matar a altos cargos de Hamás y sus negociadores.

Precisamente, Netanyahu ha llamado desde la Casa Blanca por teléfono al primer ministro catarí para disculparse por ese bombardeo. Era una de las condiciones que Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani había solicitado al presidente de EE UU para reconsiderar su postura como mediador de un alto el fuego. La intermediación de este país es un factor muy valioso, ya que puede conducir a una liberación rápida de los rehenes e incluso a los dirigentes de la milicia islamista de encarar el desarme.

Netanyahu pidió a Al Thani disculpas por violar la soberanía de Catar y por el ataque de los cazas que asesinaron a varios líderes menores de Hamás y a un guardia de seguridad catarí, a cuya familia posiblemente indemnizará el Estado hebreo. En la conversación también ha participado Trump. Es el primer gesto de humildad del dirigente hebreo en meses de negociaciones y soliviantará sin duda a los ministros de ultraderecha de su gabinete, que le habían exigido mostrarse inflexible con las autoridades de Doha.

Trump ansía un acuerdo sobre la Franja, consciente de que las miradas de todo el mundo convergen en él. Y que el momento es de máxima expectación, después de que la semana pasada la Asamblea General de la ONU se tradujera en una manifestación a favor de la solución de los dos Estados. Sería además su primer triunfo sonado de la legislatura en la misión que él mismo se autoimpuso para calmar los peores contenciosos bélicos de Oriente Medio, Europa del Este y África

¿Están Netanyahu y Hamá cerca de «dar el sí»?, le ha preguntado un periodista de Fox News a Karoline Leavitt. Y la portavoz estadounidense ha respondido: «Muy cerca. Va a ser un día muy ajetreado aquí en la Casa Blanca. Y nadie sabe mejor que el presidente Trump que, para alcanzar un buen acuerdo, razonable para ambas partes, las dos tienen que ceder un poco». «Podrían retirarse un poco descontentas», ha advertido la portavoz, antes de añadir: «Pero así es, en última instancia, cómo vamos a poner fin a este conflicto». El presidente republicano «ha dejado muy claro que quiere que cese la matanza, que liberen a todos los rehenes».