Donald Trump y Benjamín Netanyahu a su llegada a la Casa Blanca. Youtube

Netanyahu llama desde la Casa Blanca al primer ministro de Catar para pedirle disculpas por el ataque a Doha

El gobernante israelí y Donald Trump siguen reunidos en el Despacho Oval. «Tengo mucha confianza», le ha dicho el presidente de EE UU; «eso espero», ha respondido el líder hebreo

Miguel Pérez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:42

Nadie quedará este lunes satisfecho con la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, pero la Casa Blanca entiende que su plan de 21 apartados ... es el mejor que Israel y Hamás podrán tener para la paz en Gaza. Las dos partes en guerra «saldrán algo descontentas», ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, a los periodistas que aguardan ante la residencia presidencial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

