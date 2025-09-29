LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Interinos riojanos en una manifestación de 2021 exigiendo sus derechos. Sonia Tercero

El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad

La Sala, en dos sentencias pioneras en La Rioja y de las primeras en España, reconoce el derecho a compensación en el caso de dos profesores que habían ocupado sendas plazas de Música durante 31 y 17 años, respectivamente

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:52

En 2021, después de varios tirones de oreja de la UE a España por su elevada eventualidad en el empleo público, el Gobierno central aprobó ... la ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad. La norma obligaba a las diferentes administraciones a convocar procesos extraordinarios para estabilizar a la plantilla y, en el supuesto de cese contemplaba indemnizaciones de 20 días por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades.

