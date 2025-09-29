LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Azón, presidente de la Plataforma de Trabajadores Temporales e Interinos. Sadé Visual

«Pese a lo que dice la ley, hay pocos casos que puedan reclamar con opciones de ganar»

Desde PIR piden a la Administración que actúe de oficio y no obligue a los afectados a recurrir a la vía judicial

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:52

Desde la Plataforma de Trabajadores Temporales e Interinos de La Rioja (PIR) aplauden pero de manera tibia los dos primeros fallos del Tribunal Superior de ... Justicia que reconocen el derecho de dos docentes a ser compensados por haber sido cesados después de encadenar contratos durante años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adriana, la primera danzadora de Anguiano
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  5. 5

    ¡Detengan las fiestas!
  6. 6

    Entre billares y tortillas
  7. 7 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  8. 8

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años
  9. 9

    Iztueta pone en pie al Adarraga
  10. 10

    Logroñeses nacidos a miles de kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Pese a lo que dice la ley, hay pocos casos que puedan reclamar con opciones de ganar»

«Pese a lo que dice la ley, hay pocos casos que puedan reclamar con opciones de ganar»