«Pese a lo que dice la ley, hay pocos casos que puedan reclamar con opciones de ganar»

Desde la Plataforma de Trabajadores Temporales e Interinos de La Rioja (PIR) aplauden pero de manera tibia los dos primeros fallos del Tribunal Superior de ... Justicia que reconocen el derecho de dos docentes a ser compensados por haber sido cesados después de encadenar contratos durante años.

Por un lado, explica Jorge Azón, presidente de la Plataforma, las sentencias abren la puerta a que la gente reclame, pero el problema es que la ley «está aprobada de tal manera que parece que está reconociendo una indemnización a todo el mundo, cuando en realidad sólo la reconoce en casos que son súper sangrantes como estos». Se refiere a los dos docentes con 31 y 17 años de interinidad. En el caso del profesor que inició su actividad en el curso 1992-1993, «se fue al paro directamente» hasta que de nuevo fue contratado como interino. «Ahora la Administración dice que hay continuidad en la relación y que no hay que pagarle por eso. Si la relación continúa ¿qué defensa utiliza? ¿Está diciendo que incumple la ley?», se pregunta.

¿A partir de ahora qué? Para que los dos fallos sean firmes hay que esperar un mes, que es el plazo que tiene la Administración para reclamar, «pero en este fallo le ha metido costas y es raro que lo hagan».

En La Rioja, según sus datos, hay más de mil personas que no superaron el proceso de estabilización, «pero no quiere decir que todos tengan derecho a indemnización porque la norma está escrita para determinados casos». Pueden recurrir personas que han terminado su relación laboral y han tenido que cambiar de especialidad, por ejemplo, un docente de Matemáticas que no tiene plaza pero está en la bolsa de Informática o si en vez de haber sido contratado en su especialidad a tiempo completo está a tiempo parcial.

«Aunque la ley parezca que se puede compensar a todo el mundo, hay muy pocos casos que pueden reclamar realmente con opciones de ganar». En cualquier caso, desde PIR piden a la Administración que actúe de oficio y no obligue a los afectados a recurrir a la vía judicial. «Que cuando cesen a una persona después de 10 años contratada, que paguen, como a cualquier otro trabajador en un empleo privado».