Festejos destaca el cohete, los fuegos y el concierto de Izal como los eventos más multitudinarios de unas «buenas fiestas»

Cincuenta mil personas en el cohete, otras tantas en los fuegos y cerca de doce mil asistentes en el concierto de Izal han sido los actos de San Mateo 2025 más destacados por el Ayuntamiento de Logroño que, en palabras de la concejala de Festejos, Laura Lázaro, han sido «buenas» con unas fiestas «muy vividas en la calle» por los logroñeses y por los visitantes que se han acercado a la capital estos días para «compartir lo mejor de nuestra tierra y de nuestras gentes».

En una rueda de prensa en la que la concejala ha realizado el balance de las fiestas de San Mateo 2025 en solitario, pese a estar anunciada la comparecencia del edil Miguel Sáinz, que ha excusado su ausencia por enfermedad, Lázaro ha destacado que la experiencia de San Mateo ha sido «una auténtica fiesta de la alegría compartida» y ha reseñado algunos de los actos más multitudinarios.

En los más de trescientos actos incluidos en el programa de fiestas, Lázaro ha calificado de «diversos» los eventos de unos 'sanmateos' en los que «el motor y los protagonistas fundamentales han sido los logroñeses, las logroñesas y nuestros visitantes, así como las peñas, las casas regionales y todos los colectivos que forman parte de nuestras fiestas».

Entrando un poco más en detalle, Lázaro ha reseñado que el cohete, que fue el sábado día 20, «abrió las fiestas con una participación de aproximadamente unas 50.000 personas y transcurrió sin incidentes relevantes». Sobre la propuesta musical, Lázaro ha señalado «la gran participación y afluencia de público» en todas las citas. El primero, el concierto de Mikel Izal en la plaza del Ayuntamiento con su telonero Dollar Selmouni «llegó a acaparar más de 12.000 personas entre el público». El de Puro Relajo «también tuvo un completo en la plaza del Ayuntamiento« y, como novedad, este año una mujer pinchaba en el cohete anunciador, DJ Carmen de la Fuente, que cosechó »un éxito rotundo, ya que la gente no se movió de la plaza del Ayuntamiento hasta el final«.

También ha reflejado la edil la «gran afluencia de asistentes tanto en los conciertos de La Rock-A como en el de la Orquesta Jamaica y en las diferentes actividades que se desarrollaron en otros puntos de la ciudad».

Los fuegos artificiales han sido otra de las actividades más exitosas durante estas fiestas, a juicio de Lázaro, por congregar las propuestas pirotécnicas de Alto Palencia, Pibierzo y Tomás «a más de 50.000 asistentes».

El objetivo de las fiestas también era que estuviese más presente en los barrios, ha apuntado la concejala, que ha recogido las actividades como Gorgorito como el Tragantúa y el nuevo programa 'San Mateo suena en los barrios«, en el que »la gente también respondió de una buena forma«. Al igual que, ha citado Lázaro, la novedad en la plaza del Ayuntamiento donde todas las mañanas a partir de las 11.30 horas se celebraba 'Peque San Mateo', una actividad dirigida a las familias, a los niños que salían de las vaquillas.

El desfile de carrozas, pese a las inclemencias meteorológicas, y el pregón de San Mateo previo a las fiestas también han recibido el aplauso de la edil que ha tildado la oferta de las fiestas como de «muy completa». Lázaro ha aplaudido la participación ciudadana en actos como el concurso de calderetas con 120 asistentes; el concurso de paellas, con 38 cuadrillas; o la Exaltación de la chuletilla, con 150 participantes: «Cada vez las actividades de la calle reúnen a más gente que quiere participar; desde aquí animar a seguir adelante».

Otros actos con gran afluencia de público todos los días ha sido la Semana Gastronómica o las vaquillas con llenos prácticamente todos los días. «San Mateo 2025 ha sido un marco ideal para que logroñeses y logroñeses y logroñeses demostremos los mejores valores que nos caracterizan como sociedad», ha concluido Lázaro, antes de agradecer la colaboración de las entidades, peñas, asociaciones y áreas municipales que han participado en la organización de las fiestas.

La concejala ha admitido que ahora «es momento de analizar todo lo que lo que se ha llevado a cabo durante esta semana y buscar las mejoras pertinentes de cara al año que viene». Sobre los pitidos al alcalde Escobar durante la Quema de la Cuba, Lázaro ha respondido que «en todas las quemas de la Cuba ha habido pitidos muchas veces. Si es una queja de la gente que estaba allí, buscaremos las mejoras para para que no sea así el próximo año», ha comentado antes de reiterar las disculpas que el alcalde trasmitió hace unos días por el pago de los hinchables infantiles en los barrios de la ciudad: «Buscaremos la solución para que esto no vuelva a ocurrir».