Por La Rioja califica San Mateo como «las peores fiestas en décadas» La formación regionalista valora como «esencial» la implicación de las peñas, asociaciones y colectivos de la ciudad

Por La Rioja ha calificado San Mateo 2025 como «las peores fiestas en décadas, sin programa, caras, con calles sucias y un concejal a la fuga». Además, ha criticado «la huida del alcalde al lanzar el cohete por miedo a los abucheos» y la falta de actos culturales. La formación ha valorado como «esencial» la implicación de las peñas, asociaciones y colectivos de la ciudad

También considera que las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Logroño que «estaban vacías de contenido», el cobro de los hinchables, un Pisado de la Uva «elitista», la «falta de reivindicación o identidad de Logroño o la Rioja», y el «olvido de los barrios», así como las largas filas de inscripción en actividades.

La formación regionalista, además, ha reprochado «la fuga del concejal in pectore» de Festejos, Miguel Sainz, que «dejó el marrón durante San Mateo a su compañera, Laura Lázaro».