El PR+ tilda de «fiasco» unas fiestas «fruto de la improvisación» y tiende la mano para mejorar las de 2026 El concejal Rubén Antoñanzas ha criticado la desorganización de San Mateo por la contratación de eventos a última hora y ha propuesto iniciativas ligadas al folclore y la vendimia

Nuria Alonso Logroño Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:39

El PR+ ha criticado las fiestas de San Mateo 2025 de Logroño y las ha calificado de «fiasco» al considerar que han sido «fruto de la improvisación, el caos y la contratación a última hora de los principales actos de de fiesta». El edil regionalista, Rubén Antoñanzas, ha agregado que más allá de la crítica, también plantea iniciativas para «potenciar el folclore y la cultura de la vendimia y la participación de las ciudadanas en las próximas fiestas».

Por eso, también ha pedido al alcalde, Conrado Escobar, que «de forma inmediata reestructure la Concejalía de Promoción de la Ciudad y que de forma urgente cree un grupo de trabajo integrado por los colectivos de fiesta, las entidades sociales, los agentes económicos y los grupos políticos del Ayuntamiento de Logroño para abordar desde ya mismo las fiestas para el próximo año». «No nos podemos permitir como ciudad que los San Mateo sigan siendo un fracaso después de tanto dinero y esfuerzo que dedican muchas personas a esas fiestas», ha lamentado.

Sobre el balance, Antoñanzas ha destacado que la «oferta ha vuelto a ser de mínimos, poco ambiciosa y, sobre todo, nada novedosa». «El Gobierno vuelve a suspender a pesar de contar con un gran presupuesto, un solvente equipo de funcionarios en la unidad de Festejos y una amplia mayoría para poder trabajar con comodidad», ha criticado para continuar diciendo que «la gestión ha sido nefasta y la planificación inexistente, como demuestra que a menos de 24 horas del cohete se contrataron varios espectáculos por valor de 77.000 euros».

A su juicio, «las fiestas ya empezaron mal con el disparo del cohete de minutos antes de la hora prevista o el desfile de Carrozas, que tuvo que interrumpirse una vez iniciado para que se pudiesen incorporar las peñas que estaban saliendo de los toros».

«No podemos olvidar que en los últimos dos meses se ha incrementado en 275.000 euros el presupuesto en festejos con la idea de contratar diversos actos, entre ellos el concierto de de Mikel Izal», ha señalado Antoñanzas, que ha aludido también a que, pese al incremento presupuestario, ha habido un día «menos de fuegos, no ha habido espectáculo de drones y se ha cobrado a las familias por unos hinchables que siempre han sido gratuitos».

Sin embargo, el concejal de PR+ ha tendido la mano a Escobar y al equipo de gobierno para mejorar San Mateo. Así, ha planteado varias iniciativas dirigidas a potenciar el folclore, la cultura de la vendimia y, sobre todo, la participación ciudadana. Entre otras, ha propuesto una escuela de danza en la calle, abierta al público principalmente infantil; la colaboración de ludotecas, centros jóvenes y centros educativos de la ciudad para decorar la ciudad con motivos alegóricos a la vendimia y los colores de la bandera de Logroño y de La Rioja; o llevar a cada barrio concursos que fomenten la participación, como el exitoso concurso de calderetas.

Antoñanzas ha reclamado igualmente «reforzar la programación infantil con actividades, por supuesto, gratuitas y vinculadas a la vendimia, con espectáculos callejeros, cuentacuentos y talleres de manualidades que refuercen la identidad logroñesa y los oficios tradicionales».