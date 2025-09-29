Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero La Policía Local arrestó al hombre, de 19 años, tras dar positivo en alcohol y drogas y circular por la acera a gran velocidad

Diego Marín A. Logroño Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:43 | Actualizado 14:12h.

Un conductor sin permiso ha sido detenido en Lardero tras huir de un control de la Policía Local y estrellarse contra la fachada del CEIP Eduardo González Gallarza. En la madrugada del pasado domingo día 28 un hombre que circulaba con un vehículo por la avenida de Madrid de Lardero, proveniente de Logroño, eludió un control de tráfico de la Policía Local, huyó por la calle San Marcial, llegó a circular por la acera a gran velocidad y acabó empotrado en la fachada del colegio tras una persecución de apenas medio kilómetro.

El conductor, de 19 años, sin permiso de conducir y que resultó ileso tras el accidente, fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, dio resultado positivo en ambas y fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial. Una vez realizadas las diligencias, quedó en libertad y ya cuenta con citación para comparecer ante el juez.

Esta ha sido, según ha informado el Ayuntamiento de Lardero, la actuación más importante de la Policía Local durante los últimas días pero no la única. En los diferentes controles de alcohol y drogas a conductores hubo dos positivos en alcoholemia, dos presuntos delitos contra la seguridad vial y un positivo en drogas.