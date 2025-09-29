Duelo riojano, Darío-Zabala, en octavos del Cuatro y medio

Esta mañana se ha presentado en Bilbao la nueva edición del Cuatro y medio con poca fortuna para los riojanos. Los dos representantes de nuestra ... comunidad han entrado en el torneo Serie A pero la Liga de Empresas no ha tenido mucha sensibilidad con La Rioja y ha enfrentado a Darío y Zabala en el partido de octavos de final que se celebrará el sábado en Soria.

El vencedor de este duelo entre paisanos se enfrentará a la semana siguiente contra el vencedor del otro partidos de cuartos de final del grupo A entre Artola y Bakaikoa, el viernes en Alegría, dentro de la liguilla en la que están ya clasificados como cabezas de serie tanto Altuna III como Peña II.

En el grupo B los dos partidos de octavos están protagonizados por un lado por Larrazabal-Zubizarreta, y por otro por Ezkurdia-Elordi. En ese grupo los dos cabezas de serie serán Jaka y Peio Etxeberria.

Las semifinales están programadas el 1 y 2 de noviembre en San Sebastián. Todas las sedes de los partidos del torneo del Cuatro y Medio están fijadas ya y ninguna será en suelo riojano.