Zabala y Darío se saludan en el frontón de Vitoria. Rodrigo Merino
Pelota

Duelo riojano, Darío-Zabala, en octavos del Cuatro y medio

El duelo entre los paisanos se celebrará este sábado en Soria

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:59

Esta mañana se ha presentado en Bilbao la nueva edición del Cuatro y medio con poca fortuna para los riojanos. Los dos representantes de nuestra ... comunidad han entrado en el torneo Serie A pero la Liga de Empresas no ha tenido mucha sensibilidad con La Rioja y ha enfrentado a Darío y Zabala en el partido de octavos de final que se celebrará el sábado en Soria.

