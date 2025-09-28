Iztueta pone en pie al Adarraga

La feria de San Mateo 2025 ya tiene campeones y el frontón Adarraga cuenta con un nuevo ídolo: Martxel Iztueta, que este domingo se impuso ... junto a Jaka, en la final, a Altuna y Ezkurdia (22-18). Partido de los que hacen afición con alternativas, tantos espectaculares y la confirmación de que Iztueta no es el zaguero del futuro, es el del presente.

Altuna-Ezkurdia 18 - 22 Jaka-Iztueta Duración: 72 minutos

Pelotazos: 643.

Saques: Altuna, 1; Jaka, 0.

Faltas: Altuna, 0; Jaka, 0.

Ganados: Altuna, 5, Ezkurdia, 2; Jaka, 9, Iztueta, 4.

Perdidos: Altuna, 4, Ezkurdia, 5; Jaka, 6, Iztueta, 4.

Marcador: 3-0, 3-1, 5-1, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-10, 8-10, 8-11, 12-11, 12-16, 14-16, 14-17, 15-17, 15-19, 16-19, 16-20, 18-20 y 18-22.

Incidencias: Lleno en las gradas del Adarraga.

Salió el dinero por colorados y también los primeros tantos fueron para Altuna y Ezkurdia (5-1). Para entonces Jaka había cerrado un gancho perfecto y Ezkurdia convirtió una volea de aire defensiva en un dos paredes letal. Precisamente fue el de Arbizu el que abrió la puerta a azules con una bajada con mucha intención que cayó por debajo de la chapa (5-2). En el tanto siguiente, Iztueta encontró la forma de hacer daño a Ezkurdia: pelota cruzada a pared, alta y violenta, que el de Arbizu no llevó a buena. Y eso le afectó al navarro que falló las dos siguientes. Empate a 5 y runrún en la repleta grada del Adarraga.

El empate a 6 fue una exhibición de defensa de Iztueta que acabó de improvisado delantero y jugándose una carambola que Altuna no llevo a buena.

El delantero de Amézqueta había decidido meter una marcha más al choque y le puso el ritmo que le gusta. Así se anotó un dos paredes inventado que puso en pie al público (7-6).

Fue el preludio de una gran racha de azules. Iztueta crecía golpe a golpe y eso le permitió llegar al rincón y castigar atrás para hacer el tanto y más tarde dominar para que Jaka apuntillara a Altuna (8-11). Voltereta en el electrónico.

Devolvieron las tablas colorados en una fase vibrante del partido. Un gran pelotazo de Ezkurdia y dos errores de azules tuvieron la culpa. Y un error de Jaka tras dominio de colorados y gran defensa de Iztueta sirvió para ir al primer descanso (12-11).

Salieron mejor a la cancha los azules que llevaron el marcador hasta 12-16. Fueron minutos de buena defensa de Ezkurdia y de errores de Altuna que no conseguía cerrar los tantos.

«Iztueta, Iztueta»

Con el 12-16 y dos grandes derechazos del zaguero de Tolosa, el Adarraga comenzó a corear espontáneamente: «Iztueta, Iztueta». Acababa de nacer un nuevo héroe para el público riojano. 21 años y muchas ferias de San Mateo por delante.

Ni Altuna ni Ezkurdia eran capaces de sumar más de tres tantos seguidos. Con 14-16 y tirando de experiencia para intentar empatar Jaka firmó la volea de la tarde aunque luego falló otra pelota fácil (15-17).

Con el 15-18 se llegó al segundo descanso y el Adarraga despidiendo a los cuatro protagonistas en pie. Fue una oda a la pelota, un homenaje a la entrega, un tanto duro y de alternativas con grandes defensas de Ezkurdia y con un pelotazo soberbio de Iztueta para acabar. Canela en rama.

En la fase decisiva del partido nadie quería fallar. Cada uno de los cuatro pelotaris sacó su mejor versión. Altuna demostró su clase durmiendo la pelota en el rincón desde el 4. Público en pie. La gente quería partido (16-19).

Jaka bajó la pelota en el tanto siguiente y sorprendió a colorados. Aluna y Ezkurdia hicieron un último esfuerzo para comprimir el marcador (18-20). En este último tanto Iztueta defendió de lo lindo pero Altuna insistió hasta encontrar el fallo.

Parecía que si colorados sumaban otro tanto se abrían todas las opciones pero Ezkurdia se llenó de pelota en un tanto que los colorados dominaban claramente.

El último tanto volvió a caer del lado azul tras un error de Ezkurdia, que a pesar de perder ha cumplido con su 'nuevo' trabajo de zaguero. Triunfo para Jaka e Iztueta en la feria y premio al mejor pelotari para el zaguero.