Iztueta-Jaka, de azul, celebran su triunfo en la feria de San Mateo. LOF
Pelota

Iztueta pone en pie al Adarraga

El de Tolosa se lleva el trofeo al mejor jugador de la feria de San Mateo y gana junto a Jaka en una gran final en la que los cuatro protagonistas ensalzan el juego de la pelota

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:36

La feria de San Mateo 2025 ya tiene campeones y el frontón Adarraga cuenta con un nuevo ídolo: Martxel Iztueta, que este domingo se impuso ... junto a Jaka, en la final, a Altuna y Ezkurdia (22-18). Partido de los que hacen afición con alternativas, tantos espectaculares y la confirmación de que Iztueta no es el zaguero del futuro, es el del presente.

