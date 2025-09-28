LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Joseba Ezkurdia golpea la pelota con la derecha. LOF

Ezkurdia se queda a las puertas de la gloria

Al navarro le faltó un paso para ser el primer pelotari en ganar San Mateo como delantero y como zaguero

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:36

Martxel Iztueta. El nombre propio de la final de San Mateo 2025 y del torneo junto al de Joseba Ezkurdia. El Javier Adarraga ya tiene ... un nuevo pelotari al que apadrinar si no hay un riojano en la cancha. Erik Jaka, en su segunda final, y el tolosarra ganaron este domingo el torneo tras superar a Altuna y Ezkurdia y la grada acabó coreando el nombre del zaguero y en pie para ovacionar a los cuatro protagonistas. Su triunfo deja a Ezkurdia a las puertas de la gloria, pues de ganar se hubiera convertido en el primer pelotari en hacerlo como delantero y como zaguero.

