Ezkurdia se queda a las puertas de la gloria

Martxel Iztueta. El nombre propio de la final de San Mateo 2025 y del torneo junto al de Joseba Ezkurdia. El Javier Adarraga ya tiene ... un nuevo pelotari al que apadrinar si no hay un riojano en la cancha. Erik Jaka, en su segunda final, y el tolosarra ganaron este domingo el torneo tras superar a Altuna y Ezkurdia y la grada acabó coreando el nombre del zaguero y en pie para ovacionar a los cuatro protagonistas. Su triunfo deja a Ezkurdia a las puertas de la gloria, pues de ganar se hubiera convertido en el primer pelotari en hacerlo como delantero y como zaguero.

Iztueta (Tolosa, 9/2/2004) afrontaba su segundo San Mateo. Vivió su primera experiencia el pasado año, aunque entonces era un desconocido y todo el interés de la pareja se centraba en Unai Laso. Perdieron los dos partidos de semifinales. Esta edición ha ganado los dos partidos y con solvencia. Lidiaron en el primero con Larrazabal y Mariuzkurrena, a quienes dejaron en trece, y en el segundo, con Darío y Rezusta, que se quedaron en ocho. Dos zagueros duros y de primer nivel a los que superó, como hizo ayer con Ezkurdia, que no es zaguero, pero que ha firmado un gran torneo.

A Iztueta no le importa cómo venga la pelota. Su encuentro con ella es soberbio. De aire o a bote; con la izquierda o con la derecha; por arriba o por abajo. Ayer, en la final, ganó seis tantos y perdió cuatro, pero siempre obligando a sus adversarios. Su juego es tan abrumador que dio treinta y tres pelotazos más que Jaka. Altuna dio treinta más que Ezkurdia.

El triunfo de Jaka e Iztueta cierra una feria que podría haber sido histórica de haber ganado Altuna y Ezkurdia, porque hubiera sido la primera vez que un pelotari, en este caso el navarro, vence en San Mateo jugando de delantero y como zaguero. Como delantero ganó en los años 2016 y 2023 con Beñat Rezusta y en el 2018 junto a Imaz en una final marcada por la lesión de Altuna. La feria deja también la cuarta final perdida por el amezquetarra en seis comparecencias.

Con la final se va el torneo mateo, segundo consecutivo de diez días y que además acogió el miércoles la final femenina, en la que la calceatense Andrea Capellán logró su segundo título en cuatro finales. Así, el Javier Adarraga queda a la espera de que lo que suceda dentro de 355 días en este mismo recinto, porque no será fácil que esa sequía de actividad se altere, aunque este lunes se presenta el Cuatro y medio y quien sabe si parará en Logroño. Darío Gómez y Javi Zabala estarán en él.

El Adarraga ha reunido a 10.135 aficionados en estos diez días de feria, con cuatro llenos

San Mateo concluye con diez jornadas en las que se han jugado veintisiete partidos repartidos en los dos torneos y un tercero de complemento. Cierra también con más de 10.000 espectadores en las gradas del recinto. Ya apuntaban las dos promotoras antes de la feria que el taquillaje iría bien, pues se habían retirado más de 7.000 antes del 19 de septiembre, día en el que comenzó la feria. Jokin Altuna, gane o no, es uno de los taquilleros.

Sus tres partidos han permitido que se llene el frontón, si bien en sus dos enfrentamientos de la liguilla de semifinales compartió protagonismo con Zabala, el lunes, y Rubén Salaverri, el viernes. Ambos arrastran también a un nutrido grupo de fieles. Este domingo también se llenó el Adarraga con 1.454 espectadores, que unido al lleno, prácticamente, que protagonizó Darío el jueves en su último partido permiten que la feria cierre con cuatro llenos en diez jornadas. Y no hay que olvidar que sus gradas acogen a 1.400 espectadores prácticamente. El Labrit, que cuenta con diez días de pelota en San Fermín, se queda en las 945 entradas.

En el plano deportivo, la victoria de Darío y Rezusta del pasado martes sobre Larrazabal y Mariezkurrena (han perdido los dos encuentros) ha sido la más emotiva por cómo se produjo. Perdían por 17-21 y acabaron ganando tras un parcial de 5-0. El frontón, que venía de la decepción de ver perder a Javi Zabala el día anterior, se volcó con el pelaire. Ha sido el triunfo más ajustado, aunque el riojano y el vasco se apuntaron también un apurado 22-19 el sábado, en la previa al torneo. Rezusta, por cierto, no ha podido sumar su sexto triunfo en San Mateo, tercero consecutivo.

En el lado opuesto, dos marcados llamativos. Ambos acabaron por 22-8. En el primero de ellos, Jaka e Iztueta no dieron opción a Darío y Rezusta. En el segundo, Altuna y Ezkurdia sellaron su pase a la final ante Peña II, sustituto de Iñaki Artola, que sí jugó quince horas después, y Salaverri. Los cuatro firmaron el enfrentamiento más efímero, ya que se resolvió en 46 minutos, y en el que menos pelotazos se intercambiaron, 363