La Asociación de Sumilleres sustituye el anunciado máster de la UR por un curso propio

Es el primer título oficial de sumillería que se imparte en la Comunidad riojana, pero no será el máster universitario anunciado sólo hace unos meses por la propia Asociación Cultural de Sumilleres de La Rioja. El precio seguirá siendo el mismo, 6.000 euros, y el programa muy similar, con clases presenciales los lunes, aunque con un programa muy variado y numerosos viajes a bodegas y viñedos de Rioja, por supuesto, pero también de otras regiones vitícolas de España y del mundo. La gran diferencia es que la titulación será propia, es decir, no reconocida académicamente por el ámbito universitario.

Chefe Paniego, presidente de la agrupación de los profesionales de sala de la región, indicó a preguntas de los periodistas que la opción universitaria era «excesivamente limitada desde el punto de vista de la estructura y la burocracia, y pensamos que teníamos que seguir por este otro camino». «Este tipo de formación requiere mucha frescura y mucho movimiento, un marco que la Universidad de La Rioja no ofrecía, ya que incluso exige fiscalizar cada botella de vino».

De momento, la primera clase comenzó este mismo lunes con «entre ocho y doce alumnos», aunque sigue abierta la inscripción. La Asociación Cultural de Sumilleres colaborará con la empresa SAVIA, en la que participan Inma Bezurnatea, propietaria de una empresa enoturística, y Mavi Balabanian, experta en marketing y sumillería. Balabanian detalló que «este título permite lograr una profesionalización» en torno a la sumillería, que es un perfil muy demandado, tanto para hostelería, pero también en bodegas o para trabajar como sumilleres independientes».

Apoyo institucional

Durante la inauguración, el presidente del Gobierno riojano ha agradecido a la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja que hayan puesto «la primera piedra» en esta formación, que no existía en la comunidad, y ha augurado que tendrá «mucho recorrido»: «El sector del vino es estratégico en esta región, conocida por tener nombre de vino y lleva asociado su nombre a todos los productos de calidad y establecimientos de restauración que son referencia internacional», explicó Gonzalo Capellán. Capellán ha defendido la importancia de «formar a los formadores en vino en un momento crítico, en el que las ventas han caído a nivel mundial y existen discursos muy peligrosos sobre que el vino sólo es una bebida alcohólica, cuando detrás hay esfuerzo, trabajo, desarrollo de un territorio y una cultura que hay que valorar. Por su parte, Leonor González Menorca, en representación del Ayuntamiento de Logroño, que cede las instalaciones del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) para el máster, ha animado a los participantes en este curso a «conocer el mundo del vino desde dentro, en un edificio emblemático como éste donde se organizan numerosas actividades, desde exposiciones culturales, a desfiles de moda».