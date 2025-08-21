LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las noticias imprescindibles

Estos son los temas más importantes de este miércoles

La Rioja

Jueves, 21 de agosto 2025, 21:27

  1. Riojasalud

    Una app que no sabes usar

Un equipo de enfermeras de Siete Infantes impartirá cursos entre la población y sus compañeros sanitarios por el infrauso de la potente herramienta

  1. La Rioja

    El Gobierno riojano reitera su negativa a aceptar la quita de deuda a las autonomías

El Consejo ... de Ministros podría aprobar en septiembre la medida, que supondría la condonación de 448 millones para La Rioja

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio del Ecoparque que continuaba activo en el interior
  2. 2

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  5. 5 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  6. 6 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  7. 7 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  8. 8 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  9. 9 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  10. 10 La Rioja aumenta a 61 sus plazas para MIR e incorpora la especialidad de medicina de Urgencias

