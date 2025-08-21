Las noticias imprescindibles
Estos son los temas más importantes de este miércoles
La Rioja
Jueves, 21 de agosto 2025, 21:27
-
Riojasalud
Una app que no sabes usar
Un equipo de enfermeras de Siete Infantes impartirá cursos entre la población y sus compañeros sanitarios por el infrauso de la potente herramienta
-
La Rioja
El Gobierno riojano reitera su negativa a aceptar la quita de deuda a las autonomías
El Consejo ... de Ministros podría aprobar en septiembre la medida, que supondría la condonación de 448 millones para La Rioja
-
Sanidad
El San Pedro abre una consulta para asesorar sobre las enfermedades 'ocultas' en los genes
El nuevo servicio supone «un gran avance» en la prevención y el diagnóstico de las patologías con base genética
-
Sucesos
Controlado el incendio del Ecoparque tras más de 24 horas en las que ha ardido la basura
Los Bomberos de Logroño remojan el lugar del fuego en el interior de las instalaciones, donde ya se ha reiniciado la actividad, mientras un agente forestal vigila la zona exterior
-
Logroño
Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
La cadena de tiendas de ropa de la multinacional de Amancio Ortega ya trabaja en su ampliación con una mudanza desde la esquina de Belchite a un bajo junto a Zara Man
-
Nacional
El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana» y el PSOE arremete contra Feijóo por ser «el político más sucio»
Los socialistas piden una rectificación de Bendodo, que denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación»
-
Camino de Santiago
Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
El hombre, de 47 años y residente en Barcelona, ha sido propuesto para sanción
-
San Mateo
El PR+ advierte de posibles «irregularidades» en la licitación de 'La Terraza de San Mateo'
Antoñanzas cuestiona que Sáinz «sepa detalles del contrato antes de la apertura de la documentación» tras las declaraciones del edil popular confirmando que hay una sola oferta
-
Mundo
Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad en ruinas»
Soldados hebreos ya operan en barrios como Zeitoun y en la vecina Yabalia como paso previo a la invasión a gran escala
-
Comarcas
Ventosa se transformará este domingo en un pueblo de época con el Mercado del Trato
Durante todo el día, la localidad homenajeará su pasado trajinero con talleres, exposiciones y representaciones
-
Sociedad
El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
El Gobierno de Navarra ha licitado el servicio para que entre en funcionamiento el próximo año
-
Economía
EE.UU. rebaja los aranceles al automóvil europeo al 15%
Se ha publicado un acuerdo marco en el que EE.UU. se comprometía a reducir los aranceles a ciertos productos europeos a partir del 1 de septiembre.
-
Vivienda
¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
La vía más exclusiva de la comunidad, según Idealista, se encuentra en avenida de Madrid de Logroño
Más noticias en www.larioja.com
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.