Las noticias imprescindibles

Un equipo de enfermeras de Siete Infantes impartirá cursos entre la población y sus compañeros sanitarios por el infrauso de la potente herramienta

El Consejo ... de Ministros podría aprobar en septiembre la medida, que supondría la condonación de 448 millones para La Rioja

Sanidad El San Pedro abre una consulta para asesorar sobre las enfermedades 'ocultas' en los genes

El nuevo servicio supone «un gran avance» en la prevención y el diagnóstico de las patologías con base genética

Sucesos Controlado el incendio del Ecoparque tras más de 24 horas en las que ha ardido la basura

Los Bomberos de Logroño remojan el lugar del fuego en el interior de las instalaciones, donde ya se ha reiniciado la actividad, mientras un agente forestal vigila la zona exterior

Logroño Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós

La cadena de tiendas de ropa de la multinacional de Amancio Ortega ya trabaja en su ampliación con una mudanza desde la esquina de Belchite a un bajo junto a Zara Man

Nacional El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana» y el PSOE arremete contra Feijóo por ser «el político más sucio»

Los socialistas piden una rectificación de Bendodo, que denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación»

Camino de Santiago Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones

El hombre, de 47 años y residente en Barcelona, ha sido propuesto para sanción

San Mateo El PR+ advierte de posibles «irregularidades» en la licitación de 'La Terraza de San Mateo'

Antoñanzas cuestiona que Sáinz «sepa detalles del contrato antes de la apertura de la documentación» tras las declaraciones del edil popular confirmando que hay una sola oferta

Mundo Israel comienza los bombardeos para convertir Gaza City en «una ciudad en ruinas»

Soldados hebreos ya operan en barrios como Zeitoun y en la vecina Yabalia como paso previo a la invasión a gran escala

Comarcas Ventosa se transformará este domingo en un pueblo de época con el Mercado del Trato

Durante todo el día, la localidad homenajeará su pasado trajinero con talleres, exposiciones y representaciones

Sociedad El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales

El Gobierno de Navarra ha licitado el servicio para que entre en funcionamiento el próximo año

Economía EE.UU. rebaja los aranceles al automóvil europeo al 15%

Se ha publicado un acuerdo marco en el que EE.UU. se comprometía a reducir los aranceles a ciertos productos europeos a partir del 1 de septiembre.

Vivienda ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros

La vía más exclusiva de la comunidad, según Idealista, se encuentra en avenida de Madrid de Logroño

