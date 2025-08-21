Ventosa se transformará este domingo en un entorno medieval con el Mercado del Trato Durante todo el día, el pueblo rendirá homenaje a su pasado trajinero con talleres, exposiciones, actuaciones y representaciones

Logroño Jueves, 21 de agosto 2025

Ventosa volverá a rendir homenaje a su pasado trajinero este domingo, 24 de agosto, con la XXII edición del esperado Mercado del Trato. Un evento etnográfico, cultural y festivo que cuenta con la colaboración de todo el pueblo y que se ha consolidado como un referente del verano riojano, ya que cada año acuden a esta jornada festiva en torno a 5.000 personas de todas partes de España.

Las actividades, que se extenderán desde las 10.30 hasta las 21.00 horas, incluyen talleres, exposiciones, actuaciones artísticas y representaciones. La inauguración irá de la mano de los más pequeños del pueblo con el pasacalles infantil, que como resalta Elena Arbaizar, concejala de Turismo del citado municipio, «nos animan a abrir las puertas a todos los visitantes».

La mayoría de los actos se realizarán en la Iglesia de San Julián, donde se encontrará una exposición sobre la danza a la Virgen Blanca; y en el centro social, donde habrá una muestra que explicará el origen del mercado y tratará de recordar la figura de los antiguos tratantes de Ventosa, que durante siglos recorrieron los municipios del norte de España vendiendo productos como huevos, cochinillos, vino y miel. Ricardo Velasco, alcalde de la localidad, ha explicado que aunque «hoy en día la profesión prácticamente ha desaparecido, el espíritu emprendedor sigue presente en los ventosinos».

Los organizadores han destacado el carácter familiar del evento, que incluye ocho talleres infantiles de todo tipo, entre los que destacan los de carácter artístico, y el más demandado, el de alfarería. Además, cada año se selecciona a un artista del proyecto del kilómetro de arte para que imparta un taller, del que en esta ocasión se encargará Naiara Arrieta. También, se podrá disfrutar de puestos de artesanía en el parque de la Iglesia.

'De Ventosa al cielo'

Lorena Pastor, estudiante de Erasmus rURal en el pueblo, participará en las visitas guiadas y en asesorar a los turistas durante todo el día. Además, actuará en la obra de teatro organizada por Sapo Producciones y creada por una ventosina, con la que quieren «buscar un mensaje reivindicativo a la vez que enseñar las tradiciones del pueblo y hacer reír al público». Martín Nalda, el creador de la compañía, ha destacado que, para ellos, es «un lujazo» participar cada año y «crear una obra exclusiva para el evento». Este año 'De Ventosa al cielo' abordará la historia oculta de un personaje de una de las familias más importantes del pueblo.

El Mercado del Trato también ocupará su parte gastronómica con numerosas degustaciones, entre las que se repartirán más de 1.000 raciones de cerdo asado, 1.200 de migas del pastor, 800 de morcilla, 1.000 de preñaos y numerosos postres caseros elaborados por las vecinas del pueblo.

Para poder acceder a esta jornada festiva desde Logroño, se habilitarán cuatro autobuses gratuitos desde la estación de autobuses a diferentes horas con parada en Navarrete. Los horarios se pueden consultar en la propia estación o en el folleto del evento.