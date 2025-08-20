LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Avión de Binter en el aeropuerto de Noain-Pamplona. G. N.

El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales

El Gobierno de Navarra ha licitado el servicio para que entre en funcionamiento el próximo año

La Rioja

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:07

El aeropuerto de Pamplona incorporará a partir del próximo año 2026 cuatro nuevas conexiones aéreas, dos de ellas nacionales y otras dos internacionales con ciudades europeas todavía por definir. Para ello, el Gobierno de Navarra ha autorizado en su reunión de este miércoles un gasto plurianual de 4 millones de euros hasta 2028. Es el paso previo a la licitación pública, que se convocará en las próximas semanas. Es un proceso similar al que actualmente hay en marcha en el aeropuerto de Agoncillo para enlazar La Rioja con Londres y otra capital europea.

El Ejecutivo foral está interesado en retomar los vuelos con Barcelona y disponer de una ruta hacia el sur de España en Andalucía. Por lo que respecta a destinos internacionales, el Gobierno trabaja en conseguir dos nuevas conexiones con Europa, y se están barajando destinos como Londres, Alemania o Italia.

La previsión es que el servicio de las cuatro nuevas conexiones del aeropuerto de Pamplona comience a partir de abril del próximo año 2026.

