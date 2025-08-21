¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros La vía más exclusiva de la comunidad, según Idealista, se encuentra en avenida de Madrid de Logroño

La calle más exclusiva de La Rioja para comprar una vivienda se encuentra en avenida de Madrid, en Logroño. En esta zona los inmuebles que se ponen a la venta se ofrecen, de media, por más de medio millón de euros: sus propietarios piden por ellos 664.285 euros, según los datos publicados por el portal inmobiliario Idealista.

El estudio, que compara las zonas más caras de cada una de las comunidades autónomas, ha analizado el coste medio absoluto de los pisos, estudios, áticos y chalets que se ofertan en la misma vía, siempre que existan más de veinte ofertas. Esto implica que solo se muestran los importes medios de las calles, lo que no significa que los inmuebles en venta se erijan como los caros de cada mercado.

Avenida de Madrid, en comparación con las calles más exclusivas del resto del país, se encuentra entre las más baratas (le sigue la vía Cervantes de Oviedo, donde piden de media casi 528.000 euros; la urbanización Pinares del Júcar de Albacete, con 513.500; y avenida Pío XII de Pamplona, donde el coste promedio es de 302.665 euros).

En el lado contrario se sitúa la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís (Costa del Sol), donde los propietarios solicitan de media 12.366.846 a quien quiera comprar alguna de sus lujosas viviendas. Le sigue la avenida Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), con un precio medio de 9.063.833 euros y Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), cuyos inmuebles cuestan de media 8.909.375 euros.