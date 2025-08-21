El San Pedro pone en marcha una consulta de asesoramiento genético para prevenir las enfermedades hereditarias El nuevo dispositivo supone un gran avance en la prevención y el diagnóstico de las patologías con base genética

Alicia Fernández de Arcaya Jueves, 21 de agosto 2025, 11:53 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

El Seris ha puesto en marcha este verano una consulta de asesoramiento genético que realiza cribados de genes adicionales, es decir, de aquellos que pueden tener un gran impacto en la salud del paciente. Y con el objetivo de evitar o de ralentizar el desarrollo de las alteraciones detectadas, se ha establecido un protocolo de tratamiento precoz, que también perseguirá el carácter hereditario de las enfermedades genéticas.

«Es una respuesta directa a la orden del Ministerio de Sanidad que dice que a todos los pacientes que se les va a realizar pruebas genéticas es obligatorio proporcionarles asesoramiento genético antes y después del estudio», ha explicado esta mañana Iván Bernardo, jefe de Servicio de análisis clínicos. Se llevarán a cabo, por tanto, dos tipos de consultas con el paciente. La primera, la consulta 'pretest', aclara la técnica de análisis que se va a realizar y sus limitaciones para que el usuario pueda elegir si se somete o no a la prueba del gen adicional y conocer los resultados.

En caso de que estos sean positivos, se realiza otra consulta 'postest', en la que se explica su impacto y se deriva al paciente a las unidades especializadas, en línea con el protocolo de tratamiento. También se proporciona consejo reproductivo sobre el riesgo que existe de transmitir el gen a la descendencia y si se puede evitar dicha transmisión con alguna medida.

«Esperamos que pasen por consulta alrededor de 1.800 pacientes riojanos», ha anunciado Nerea Ortega, especialista del área de servicio de análisis clínicos. «Hemos escuchado lo que dicen los profesionales y lo que demandan los pacientes. Es un nuevo paso de gigante en la prevención y el diagnóstico de enfermedades con base genética», ha celebrado María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales.