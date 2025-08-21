Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones El hombre, de 47 años y residente en Barcelona, ha sido propuesto para sanción

La Guardia Civil en La Rioja ha propuesto para sanción a un varón de 47 años y residente en Premià de Dalt (Barcelona) tras alterar el orden en un albergue de peregrinos. Al varón le encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de 22 centímetros.

La actuación, enmarcada en el Plan de Seguridad del Camino de Santiago, se inició tras la llamada de alerta del hospitalero, que estuvo motivada por el comportamiento incívico de un peregrino que estaba perturbando la convivencia en el alojamiento. Ante esta situación, los agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron de manera inmediata al lugar para comprobar los hechos.

Una vez localizado, procedieron a su identificación e inspección de sus pertenencias, entre las que encontraron el citado cuchillo, por lo que fue informado que sería propuesto para sanción por una infracción grave a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares autorizados. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la Delegación del Gobierno, competente en materia sancionadora.