LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
G.C.

Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones

El hombre, de 47 años y residente en Barcelona, ha sido propuesto para sanción

La Rioja

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:44

La Guardia Civil en La Rioja ha propuesto para sanción a un varón de 47 años y residente en Premià de Dalt (Barcelona) tras alterar el orden en un albergue de peregrinos. Al varón le encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de 22 centímetros.

La actuación, enmarcada en el Plan de Seguridad del Camino de Santiago, se inició tras la llamada de alerta del hospitalero, que estuvo motivada por el comportamiento incívico de un peregrino que estaba perturbando la convivencia en el alojamiento. Ante esta situación, los agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron de manera inmediata al lugar para comprobar los hechos.

G.C.

Una vez localizado, procedieron a su identificación e inspección de sus pertenencias, entre las que encontraron el citado cuchillo, por lo que fue informado que sería propuesto para sanción por una infracción grave a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares autorizados. Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la Delegación del Gobierno, competente en materia sancionadora.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque sigue activo sólo en el interior del recinto
  2. 2 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  3. 3 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  4. 4

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  5. 5 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  6. 6 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  7. 7 Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9

    Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones

Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones