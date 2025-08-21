LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El helicóptero vierte el agua sobre la zona forestal afectada. Justo Rodríguez

Controlado el incendio del Ecoparque tras más de 24 horas en las que ha ardido la basura

Los Bomberos de Logroño remojan el lugar del fuego en el interior de las instalaciones, donde ya se ha reiniciado la actividad, mientras un agente forestal vigila la zona exterior

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:41

Pasadas las 18.00 horas de este jueves el Gobierno de La Rioja ha informado de que el incendio del Ecoparque ha podido ser controlado. El fuego se originó el día anterior en la zona de residuos urbanos voluminosos del Ecoparque de La Rioja, en Villamediana de Iregua, sobre las 16.45 horas y se extendió a la zona exterior, por lo que ardió masa forestal y terreno agrícola del término municipal de Murillo de Rioja Leza. El Ejecutivo regional informó después, sobre las 20.00 horas, que el fuego de la zona exterior había sido controlado pero que permanecía activo el del interior del recinto.

Más de 24 horas después del inicio del incendio el Gobierno riojano ha informado de que el fuego del interior del Ecoparque también ha sido controlado. Allí trabajan los Bomberos de Logroño realizando labores de remojado, mientras se reinicia la actividad en la instalación. Afuera, un agente forestal permanece vigilante. En los dos casos, los fuegos no se dan todavía por extinguidos.

Desde el Gobierno de La Rioja se apuntó el miércoles como posible causa «las altas temperaturas que pueden originarse en el triturado de los materiales y la presencia de espumas y colchones que tienen una rápida entrada en combustión». Precisamente el Consorcio de Aguas y Residuos aprobó en junio el proyecto de construcción de una línea y nave de operaciones propia para voluminosos con una inversión de 994.321 euros que, entre otras mejoras operativas, minimizará el riesgo de inicio y propagación de incendios.

