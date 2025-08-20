LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Incendio en el Ecoparque.
Incendio en el Ecoparque. Justo Rodríqguez

Incendio en el Ecoparque de Villamediana y sus alrededores

El fuego se ha iniciado en la zona de residuos urbanos y se ha extendido a la zona agrícola colindante

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:14

A primera hora de la tarde de este miércoles se ha producido un incendio en el Ecoparque, situado en el término municipal de Villamediana de Iregua. Las llamas y la gran columna de humo es visible desde varios kilómetros de distancia.

Los trabajadores del Ecocoparque esperan fuera de las instalaciones a que finalicen las tareas de extinción, en las que se afanan los Bomberos en el interior. Fuera, un retén de bomberos forestales trata de frenar las llamas que han afectado a un terreno agrícola aledaño, afectado por el fuego.

Por el momento no han trascendido las causa, pero el fuego está afectando a toda la zona forestal que rodea el Ecoparque, donde se centra la labor del helicóptero con sus descargas de agua. El área más afectada es la del monte Cabeza las Cruces, perteneciente a Murillo de Río Leza y rodeado de viñas.

Para intentar atajar las llamas han sido movilizados los Bomberos de Logroño, una unidad de Bomberos Forestales de Murillo, una autobomba de Medio Natural, ambulancias, Guardia Civil y hasta un helicóptero de extinción y cuadrilla helitransportada.

No es la primera vez que la instalación sufre un incencio, en 2020 sufrió dos, uno en mayo y otro en septiembre. Según ha informado el Gobierno de La Rioja, el fuego se ha iniciado en la zona de residuos urbanos', con afección forestal derivada.

El Ecoparque de La Rioja, es una instalación de gestión integral de residuos urbanos donde se clasifican, reciclan y valorizan los residuos sólidos urbanos procedentes de todos los municipios de la comunidad autónoma.

Está situado en La Rad de Varea, entre los municipios de Logroño y Villamediana de Iregua, y su objetivo es recuperar el máximo posible de los materiales desechados por los ciudadanos de La Rioja.

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

